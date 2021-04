Rocío, yo te creo

Publicada el 16/04/2021 a las 06:00

Los medios de comunicación más prestigiosos del momento, que para todo El Mundo son respetables, (algunos) parecen más medios sensacionalistas, negacionistas y machistas, que medios serios que solo publican noticias contrastadas, no falsas de toda falsedad y, menos aún, inventándose la información. Me gustaría saber qué motivos ocultos están detrás de esas falsas noticias.



Ese “ser” desde hace más de 20 años, con el apoyo de muchos medios escritos y audiovisuales, estuvo esparciendo basura sobre una persona y su marido, tal y como si fueran ratas de cloaca, pero el tiempo ha demostrado que todo eras falso, que todo era un montaje, para sacar dinero sin dar un palo al agua, ¿ahora quién se esconde como una rata?



¿Dónde queda aquel buen periodista que contrasta una noticia? ¿Dónde queda la presunción de inocencia? No se trata de audiencia o de vender revistas, se trata de escuchar a las dos partes, nadie tiene capacidad de juzgar, si de opinar, y no se puede opinar, si no se escucha a las dos partes.



Supongo que el fiscal de violencia de género, estará esperando a que acabe la docuserie de Telecinco, para actuar contra “ese ser”, despreciable, llorón, falso, y maltratador (bueno, todo supuesto); la opinión pública pienso que está a la espera de que este personajillo de tres al cuarto, que no ha dado un palo al agua en su vida, sea juzgado y, si la Justicia es justa, el individuo no pagaría con la cárcel el daño que ha hecho. La tortura psicológica durante años es casi peor que un maltrato físico puntual, pero no solo debería ser condenado por ese supuesto maltrato psicológico, también debería indemnizar a la víctima con todo el dinero que se ha llevado de los medios, despellejando, vejando y mintiendo a la madre de sus hijos, no he visto en mi vida persona más cruel y despreciable. Y… ¿qué pasa con los periodistas que fueron cómplices?



Tengo la confianza de que los jueces y juezas tengan la suficiente preparación y medios para poder comprobar cuando una mujer es víctima de violencia psíquica de género, esa violencia que no dejan marcas en cuerpo, pero si en el alma.



Rocío, me alegro como muchas personas más, del paso que has dado, con pruebas y verdades, que el delincuente no quede impune.



¡Ánimo, mujeres víctimas, denunciad a vuestros maltratadores!

Santiago Cabañas Martínez es socio de infoLibre