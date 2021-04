Ese afán de hacerles menos pobres a los ricos

Publicada el 21/04/2021 a las 06:00

Los madrileños vamos a tardar mucho tiempo en darnos cuenta de que Madrid es España. Sabíamos que Cuenca, Burgos, Palencia es España, pero siempre pensamos que Madrid pertenecía a la república independiente de Cartagena, en la limpia y honesta región de Murcia. Hoy más honesta, gracias a algunos honrados tránsfugas y alguna consejera negacionista de los de toda la vida.

No sobra ni un voto, ni un escaño. Hay todavía mucho que robar. Muchos hospitales por construir con el doble de lo presupuestado. Detalles que no se les escapan a los grandes expertos en contabilidad extracontable. Y para incrementar esa necesaria hemorragia de votos, nada como incluir un par de prestigiosos ejemplos del buen hacer en la lista, ya abultada de eminencias grises. Cantó, el más versátil de los actores; experto en paracaidismo electoral y el más rápido cambiándose de vestuario. Algunos votantes no tendrían claro por qué lista se presenta el valenciano. Y Conde, que tiene vetado el acceso a las instalaciones del Consejo de Europa por varios escándalos de corrupción. Dos corruptos menos en esa candidatura por la libertad. Una libertad a la carta que conceda el privilegio de saltarse las leyes electorales atropellándolas delante de las narices de los jueces. Imagino la cara de los magistrados del Supremo y del Constitucional ante el intento de retorcer la ley y colarles el truco. Todo el mundo sabe que solo donde puede ser elector tienes opción a ser elegible, pero la ley no parece un obstáculo cuando llevas 26 años toreándola.

Existen algunos motivos principales para adelantar unas elecciones en medio de una pandemia especialmente severa en éste, nuestro paraíso fiscal castizo. Y ninguno tiene que ver con mociones de censura.

En 2013, un expresidente amante de los áticos regalados vendió a un fondo buitre 3.000 viviendas sociales a un precio "demasiado razonable". Los inquilinos se encontraron, de la noche a la mañana, con un casero poco amistoso y con ganas de extorsionar. Un juez les da diez días para revertir la venta, y el Gobierno madrileño dice que no es "sentencia firme". Por eso les dan diez días, ni uno más, ni uno menos, porque "no es firme". Pero, sorpresa; antes de resolver: elecciones.

Hace unos meses se abre una comisión de investigación por un asuntillo de Avalmadrid sobre un préstamo no devuelto que implica a la familia de la presidenta. Una vez más, ese afán popular de hacerles menos pobres a los ricos. Y la mayoría ultracentrista de la Asamblea intenta cerrar la investigación sin las conclusiones pertinentes. A punto de ser imputada por alzamiento de bienes la propia presidenta, sorpresa: elecciones.

Uno de los últimos hallazgos oratorios de la musa de los ultras viene a decir que los líderes de la izquierda pretenden perpetuarse en el poder a fuerza de subvenciones. Supongo que se refiere a la familia Baltar, en Galicia; que lleva decenios con esas prácticas y parece que les va muy bien. Algo peor que la existencia de candidatos indecentes es que coexistan con votantes indecentes.

Su segundo en lides, –líder espiritual de los trabajadores sanitarios de la región; creo que le ponen velas en todos los hospitales, pero no sé si las velas son negras– sacaba pecho en Las Rozas por su caótica y contraproducente gestión de la pandemia, con récords casi constantes de muertos, ingresos, saturación de ucis y carencias en atención primaria.



En ese viaje vertiginoso hacia el centro... del nacionalpopulismo han descubierto que la mentira puede ser tan bella como la arruga en el traje de lino. Que las prácticas "trumpistas" funcionan mejor que un programa serio sobre necesidades básicas. Y parece que tienen todas las papeletas para esta rifa.

Los votantes tienen muchas papeletas para dejar conducir el futuro de los sufridos madrileños a un chimpancé con ballesta, para vacunar al cien por cien de la población española antes de ayer, sin despeinarse y sin salir de Madrid. Porque, no lo olvidemos, Madrid es España.





Eduardo Prieto es socio de infoLibre