Movilización y organización electorales

Publicada el 23/04/2021 a las 06:00

El domingo pasado, observé los actos de campaña, de las distintas candidaturas, en mi barrio de Chamberí. En concreto, en la plaza de Olavide montó un stand el PP y tuvo un mitin Podemos y en la calle de Fuencarral, cerrada al tráfico desde la glorieta de Quevedo hasta la de Bilbao, el PSOE y Más Madrid. Si de estos actos se pudiera sacar alguna conclusión general, las elecciones de Madrid no podrían ir peor, sobre todo, claro está, para el porvenir de las candidaturas de las izquierdas en lucha con la del PP, digamos que con la de Isabel Díaz Ayuso, la capitana que ha encontrado Madrid, casi por casualidad, pero que ya se cree con galones de generala con derecho propio y no la mujer del general, ahora que creo que ya hay una mujer con ese grado, aunque, según la academia, al terminar en L, ha de emplearse “la general”.

Los tenderetes tuvieron poca chicha. Por la plaza de Olavide no circulaban muchas personas, así que el PP no tenía audiencia y nadie se acercaba ni siquiera por curiosidad. El de Podemos fue un mitin en regla, con micrófono y diversos intervinientes, aunque no más de 25-30 personas. En la calle de Fuencarral los dos tenderetes se encontraban aislados en la acera, mientras cientos de personas circulaban por el centro de la calle ajenos a ellos y sin que los militantes o simpatizantes que los cuidaban alzaran la voz, y escasa propaganda repartieran. En tiempos del franquismo se mostraba más audacia para repartir propaganda, entonces prohibida.

De la observación de estos mínimos actos de propaganda, se pueden extraer conclusiones que si se extienden a generales el cambio de gobierno en la Comunidad de Madrid tiene mala pinta. He leído que el partido socialista quiere hacer de la movilización su mejor esfuerzo para la campaña: movilización, movilización, movilización. Y en ello coinciden Podemos y Más Madrid, que inciden en la participación en el acto de votar el día 4, como la clave para ganar.

Al terminar el mitin de Podemos me acerqué al último interviniente que había hecho un repaso de los gobiernos del PP en Madrid desde el cambio que supuso el tamayazo, hasta 2019, aunque se le olvidó recordar que en este año quien había ganado las elecciones fue el PSOE y solo el acuerdo del PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox , la ultraderecha, el fascismo, dio el gobierno a Isabel Díaz Ayuso, convertida en estos dos años en la capitana sotillana. Y le hice ver que, para que la participación fuera efectiva, antes debía haber movilización y ésta había de organizarse. A lo que él, me puso el impedimento de la pandemia y cuando yo le opuse que era un obstáculo salvable, como lo tenía que ser el obstáculo del martes, él insistió en la pandemia, como si fuera un salto de altura de 2,50 mts. para un atleta.

Con esto quiero decir que las izquierdas se están poniendo sus propios límites y sus propios obstáculos, los motivos en los que se escuden para que el día 4 por la noche lamenten su derrota. Y para que los vencedores conviertan su victoria en una derrota de Sánchez esa misma noche, ya que los comicios madrileños los están convirtiendo en clave nacional, al fin y al cabo, Madrid es España, al repetir y repetir de Díaz Ayuso.

En la mañana del lunes, día 19, vi un vídeo con las imágenes de Monasterio y Morante de la Puebla toreando y Abascal, fumándose un puro en la barrera, echando más humo que las antiguas locomotoras de Renfe, al estilo de lo que hacían altos Magistrados invitados a las corridas, por lo que fue lógico que el TC, (“ Ocho jueces sin piedad”, Jesús Mosterín) diera carta de naturaleza a esta cultura cruel, como en su tiempo lo fue la inquisición. Y Diaz Ayuso ha autorizado la corrida goyesca del 2 de mayo, a la que acudirán encantados ella y todos los líderes de derecha a presenciarla con 8 mil o 10 mil aficionados. Esta es una movilización organizada. De estos aficionados y demás taurinos quieren repartirse los votos PP y Vox. Y no sé si participará Ciudadanos.

Está en duda entre los analistas si las distintas candidaturas de las izquierdas favorecerán la acumulación y la participación de los votantes, pero me parece necesario que siendo éstas varias, no den más ejemplos de unidad antes de las elecciones, O para decirlo en positivo, las distintas candidaturas tienen que romper los impedimentos, los obstáculos propios y ajenos, interiores y exteriores, para programar y realizar uno o dos actos unitarios masivos, bien organizados, que rompan con esos mítines pequeños y distintos que motivan a escaso número de votantes. Al margen de lo que cada uno programe en las redes.

Por eso les propongo que estudien y organicen un acto al estilo de “rodea Madrid” para el día 2 de mayo que partiendo de Alcalá de Henares, siguiendo por el corredor del Henares, envuelva a todos las poblaciones del sur y llegue al norte y llegue al centro. Con dos o tres consignas precisas. A una hora y por un tiempo limitado, una especie de cadena humana, distanciados, sin tocarse. Movilizaciones más complejas se hacían en la dictadura. Y programar mítines unitarios en esas localidades. Si llegan a hacerlos, todos ganarán.

Dos conclusiones clarísimas se deben extraer del debate celebrado el miércoles. Una, que los dos bloques están y estarán ahí consolidados, porque las políticas que proponen son muy distintas y otra, el manifiesto compromiso de unidad y colaboración que mostraron los candidatos de las izquierdas con la llamada de Gabilondo a Mónica García y a Pablo Iglesias para trabajar en estos últimos 12 días a fin de ganar las elecciones.

Felipe Domingo es socio de infoLibre