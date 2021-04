Los libros ayudan casi más que las medicinas

Publicada el 28/04/2021 a las 06:00

"Seríamos peores de lo que somos sin los buenos libros que leímos, más conformistas, menos insumisos y el espíritu crítico, motor del progreso, ni siquiera existiría". Mario Vargas Llosa. Premio Nobel de Literatura.

Viendo los intereses y la corrupción que ha generado el covid-19 y la pandemia en el seno del Gobierno, y en muchas autonomías, con asuntos que todos conocemos, la compra a dedo de material sanitario para lucrarse o conseguir favores personales, me doy cuenta que hay pocas cosas en la vida que desprendan tantos valores como los libros.

Desde el 14 de marzo 2020, cuando el presidente Sánchez proclamó el estado de alarma y el confinamiento absoluto ante la televisión, me he comprado y leído 18 libros.

Reconozco que leer me ha salvado casi la vida. Me ha ayudado a no tener miedo, a pensar con calma, de manera reflexiva, a tomar la medida real del problema que tenía encima, a no estar enganchada a la televisión pendiente de las noticias, a inmunizarme ante la propaganda que expandía el miedo más que la información crítica, y a medir la situación sin desbordarla. Esto me ha llevado a tomar decisiones más racionales que emocionales, a evitar el sobresalto y la improvisación, sintiendo por tanto un equilibrio emocional que ha ayudado también a mi salud.

Los libros me han transformado en junco, moverme al vaivén de los acontecimientos que se presentaban sin prestar una excesiva resistencia a las contrariedades, y a no estar siempre amargada.

Los libros ayudan muchísimo. Son sabios, te enseñan, te forman, te instruyen, te brindan conocimiento, te ayudan a manejar tu destino, y sobre todo, te ayudan a ser más libre. No se compran en farmacias, no huelen a medicinas, no llevan prospecto de contraindicaciones, no te los entregan dentro de una caja, te los da el librero de mano a mano, o los coges directamente del estante. No son un objeto de lujo, cualquiera puede acceder a ellos, esperan silenciosos y apacibles a que los lean, todo lo contrario a un móvil, que te crea nerviosismo y estres si no lo coges y le prestas atención. Pero lo mejor de los libros, es que son un salvavidas para no sumergirte en la incomunicación y en la soledad. ¡Cuánto me queda por leer!

Luisa Vicente es socia de infoLibre