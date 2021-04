¿Regulación de alquileres o facilitar el acceso a la vivienda?

Publicada el 29/04/2021 a las 06:00

Me gustaría dar mi opinión sobre la regulación de alquileres sin generar susceptibilidades al respecto, ya que todos coincidimos en tratar de garantizar el derecho a la vivienda digna, en especial para las familias más vulnerables y para los jóvenes.

En particular, echo mucho en falta planes de vivienda social y protegida que faciliten el acceso a la vivienda a estos segmentos más necesitados.

Desde mi actividad diaria con personas y familias que buscan desesperadamente vivienda, encuentro, y me duele mucho, que la mayoría no puede acceder a ellas, ya no solo por el precio, sino por algo más sustancial, como son las garantías que exigen los propietarios en los supuestos de alquiler.

En estos supuestos, que son los mayoritarios y que creo que son en los que debemos centrarnos principalmente, es donde debemos de analizar alternativas y propuestas que sean útiles, ya que en parte muchas de estas personas y familias se mueven en la desesperación. Y algunos de ellos terminan siendo okupas, por desgracia.

Para ello, tan necesario es que se ayude de verdad a la gente a encontrar vivienda o mejor dicho a que se la alquilen, mi propuesta es que se habiliten avales sociales para el alquiler, complementarios a las ayudas directas. Estos se podrían obtener y tramitar creando un plan específico para ello, a través de las concesión previa en los distintos departamentos de vivienda de la comunidad autónoma correspondiente y ayuntamientos, en colaboración y mediante convenios con el ICO, IVF O aseguradoras; esto, a buen seguro, ya abriría de verdad la puertas a muchas miles de personas que se encuentran desesperadas sin apenas posibilidades de alcanzar una vivienda, al menos en alquiler.



José Joaquín Belda Gonzálvez es perito judicial API y socio de infoLibre