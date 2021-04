Hasta los tontos tienen tope

Publicada el 30/04/2021 a las 06:00

No deja de sorprenderme, probablemente porque aún conserve esa capacidad que tenía cuando era pequeño, el número ingente de absurdeces que suelta sin ningún pudor IDA, como la llamaba R. Lobo en uno de sus artículos.

Lo más sorprendente es que no le tiembla absolutamente nada. Ni el argumentario, totalmente fuera de sitio y falto de datos. Ni la expresión teresiana: “Sabed, padre, que en mi juventud me dirigían tres clases de cumplidos; decían que era inteligente, que era santa y que era hermosa, a la vista esta; en cuanto a discreta, nunca me tuve por boba; en cuanto a santa, solo Dios lo sabe”.

MAR, ese tío que susurra a IDA, le marca las líneas de declaración sin importarle un bledo lo ciertas que puedan o no ser.

Del mismo modo y forma que otrora lo hizo con Aznar, con el “váyase señor González”, del que tan buenos réditos obtuvo.

Uno, que es tonto, mu tonto, y que habitualmente hace tope con el surrealismo político que aparece constantemente en los medios de comunicación, vía declaraciones o comunicados de prensa y que, por supuesto, no pienso reiterar porque no les voy a hacer campaña y porque no me da la gana, no le queda otra, que resetear cada cierto tiempo el lóbulo frontal y el temporal, para que no exploten.

Política S.A presenta la colección primavera verano pandémica.

El primer pase lo podrán ver ustedes en Madrid's community a tope on fire. Todo tipo de mierda ad hoc a unos precios muy interesantes. Peña sin empadronar que se quiere presentar a unos comicios municipales, todo muy colorista con mucho estampado.

Moda extrema, donde predomina el verde caqui. Mantillas procesionarias con bordados calados en negro, muy de la procesión va por dentro. Ternos en azul marino camisa blanca y corbata gris, todo un clásico en: "aquí estoy porque tengo que estar, pero no me entero de nada". Americana y jeans, pura vanguardia, pero para lo que me sirve me quedo en casa y no voto.

Tengo un colega que escribe para ver si aún esta vivo. Un tío con talento, de los muchos que hay desperdigados por las cunetas de este país, España. Mientras tanto, mientras acontece, unos personajes estrambóticos, de medio pelo y faltos de toda ética, venden o alquilan promesas o esperanzas a medio plazo. Con discursos baldíos, yermos y ociosos.

No se molesten, ya cierro yo la puerta.



De purísima y oro.



Pako Martí es socio de infoLibre