¿Qué será la Libertad?

Publicada el 07/05/2021 a las 06:00

En algún sitio leí: “Y pensar que para algunos libertad es salir pronto un viernes de la oficina”.

Cuando escucho a algunos políticos apelar a la libertad para atacar a sus oponentes, además de invadirme la indignación, solo se me ocurre acudir a la ironía para poder explicarme qué entienden estos señores por libertad.

Libertad es que el estado subvencione los estudios de mis hijos, en el colegio que yo elija, aunque ese colegio segregue a sus alumnos.

Libertad no es que los hijos de los demás puedan acceder a la enseñanza gratuita y de calidad. ¡Si valen qué se ganen una beca!

Libertad es que mis hijas, si han tenido un desliz, puedan viajar a un país donde el aborto no esté penalizado y de esa manera puedan mirar para otro lado y decir: aquí no ha pasado nada.

Libertad no es que la hija de un pobre obrero, si ha tenido un desliz, pueda deshacer el entuerto a costa del estado. ¡Asesinos!

Libertad es poder acudir al Tribunal de la Rota para que la Santa Madre Iglesia, previo pago de su coste, deshaga los vínculos, que en su día contraje con mi pareja, porque las cosas no funcionan.

Libertad no es que el común de los mortales pueda pedir el divorcio porque, tras un tiempo de relación matrimonial, la cosas no funcionan. ¡El matrimonio es sagrado!

Libertad es que exista la sanidad privada para que, si estoy algo malito, pueda ser atendido en un “hotel de cinco estrellas” sin tener que mezclarme, en la misma habitación, con algún desconocido que sabe Dios qué tendrá y, además, no tener que sufrir las listas de espera.

Libertad no es que los vecinos de Vallecas, por ejemplo, puedan acceder a ser intervenidos quirúrgicamente en un plazo razonable. ¡Qué se paguen un seguro, como hacemos los demás!

Libertad es poder despedir a un obrero, porque los beneficios me están bajando, sin tenerlo que indemnizar.

Libertad no es que los obreros hagan huelga porque cada vez sus condiciones laborales son más precarias. ¡Encima de que les damos trabajo!

Libertad es que el Estado contribuya a minimizar las pérdidas de mi empresa, cuando la economía va mal.

Libertad no es repartir los beneficios de mi empresa entre los trabajadores. ¡El que no se hace empresario es porque no quiere!

Libertad es poder llevarme el dinero a un paraíso fiscal para pagar los menos impuestos posibles.

Libertad no es que se me persiga por hacerlo. ¡El Estado nos acribilla a impuestos!

Libertad es poder acosar a una mujer para que sea complaciente conmigo.

Libertad no es que esa mujer se vista como quiera. ¡Luego dicen que las violan!

Libertad es poderme casar con quien quiera, aunque sea por dinero, siempre que sea del sexo opuesto.

Libertad no es casarse con alguien del mismo sexo, aunque sea por amor. ¡Habrase visto!

Libertad es que el Estado contribuya al mantenimiento de la Iglesia Católica con el dinero de todos.

Libertad no es contribuir con el dinero de todos al mantenimiento de otras confesiones. ¡Solo hay un Dios verdadero!

Libertad es que pueda tener una sirvienta latina, aunque sea sin papeles, y evitarme tener que pagar la cotización a la seguridad social.

Libertad no es que una sirvienta latina, aunque sea sin papeles, tenga derecho a la asistencia social y sanitaria. ¡Qué se vayan a su tierra!

Libertad es que pueda beberme las copas que me apetecen antes de coger el coche.

Libertad no es que me hagan un control de alcoholemia. ¡Quien me tiene que decir a mí las copas de vino que me puedo tomar!

Libertad es poder votar para elegir a un gobierno conservador.

Libertad no es que se haya elegido por el pueblo un gobierno progresista. ¡Traidores comunistas!

Libertad es defender la presunción de inocencia cuando uno de los “míos”, presuntamente, ha cometido un delito.

Libertad no es defender a uno de los “otros” cuando, presuntamente, ha cometido un delito. ¡Delincuentes!

Libertad es que yo pueda decir lo que se me viene en gana, apelando a la libertad de expresión.

Libertad no es que los demás puedan decir lo que se les viene en gana, apelando a la libertad de expresión. ¡Siempre avivando la crispación!

Libertad es poder homenajear a Don Francisco Franco, líder de la Guerra de Liberación, que salvó a España de las garras de los crueles republicanos.

Libertad no es poder enterrar dignamente a los que, todavía 80 años después, están olvidados en las cunetas de algunas carreteras españolas. ¡No hay que remover el pasado!

Libertad es… Libertad no es… Sitúense ustedes donde crean conveniente. Y termino con otra frase que, creo, se atribuye a Jacinto Benavente: “La ironía es una tristeza que no puede llorar y sonríe”.

José Ramón Berné Marín es socio de infoLibre