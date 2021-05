El crimen fue en Almería, hace 40 años

Publicada el 10/05/2021 a las 06:00

Nos duele el crimen y nos dolerá siempre. Pero más duele el abandono. El abandono de la memoria, que a veces nos hace pensar que el sacrificio fue inútil.



Nos duele la Almería que permaneció callada, nos duelen los gobiernos que, uno a uno, pasaron y miraron para otro lado. Nos duelen los tribunales que escondieron el crimen.



Nos duele el camino de esas familias que cada 10 de mayo se levantan preguntando por hijos y hermanos, que golpearon, torturaron, dispararon y finalmente quemaron en una cuneta.



Y ese vacío no se habríaa dado cada mañana, si aquellos tres asesinos ansiosos de venganza no hubieran torturado, disparado, quemado, quemado, quemado. Y esas vidas truncadas hubieran existido cada uno de esos días. Y los niños y nietos no nacidos hoy estarían aquí.



Esa diferencia entre la barbarie y la vida se define en esos momentos, cuando las palabras y los odios se transforman en hechos irreparables.



Nos duele el crimen cada día. Nos duelen todos los crímenes. Pero a este le pedimos además reparación. Ya no de lo irreparable, pero sí de este dolor de las familias que cada año, de nuevo vuelven a pedir Justicia.



Cuando hay Justicia, el dolor se calma, porque la justicia acompaña y consuela. Porque la justicia cuando llega arropa a las familias.



Queremos solo un poco de Justicia y reparación para la familia Mañas, Montero y Cobo. Este Parlamento del Reino de España, este Gobierno de coalición PSOE y Unidas Podemos, debieran asumir este compromiso y llevarlo a los hechos.







Yenia y Marcel Camacho son socios de infoLibre