La verbena de 'la molona'

Publicada el 13/05/2021 a las 06:00

Con este coloquial titular, con reminiscencia de Zarzuela, se presenta el último sainete madrileño en los Teatros del Canal… del canal mediático, con canciones tan exitosas como… "las elecciones adelantan, que es una barbaridad".

No busco afear el gesto por la preocupación, que ha tenido la presidenta de la Comunidad de Madrid por el candidato socialista Ángel Gabilondo, tras su ingreso hospitalario. De hecho, esa actitud respetuosa y empática es la que nos habría gustado ver a muchos madrileños durante este periodo electoral y, si nos apura, a lo largo de estos dos años de legislatura.

Lo que sí hay que poner en solfa es la postura de los periodistas… o mejor dicho, militantes en los medios de comunicación, que han aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid, para no perder la oportunidad de arremeter contra Sánchez, ensalzando las bondades de esta "emperatriz de las terrazas de Lavapiés", de todos los barrios y casi de la totalidad de la Comunidad. Y denunciar la ausencia, el abandono y por qué no la omisión de socorro del presidente del Gobierno.

Sin duda, este amable gesto, lo que parece es la continuidad de una estrategia electoral, donde doña Isabel Díaz Ayuso -aludiendo al famoso chotis- "va a lucirse y a ver la verbena", que se crea a su alrededor, y a seguir sumando fotos a su álbum de gira por los hospitales de Madrid, tan precarizados en esta comunidad, que casi se trata a los pacientes con "agua, azucarillos y aguardiente".

Quizás, cuando el personal le comentó que no se podían hacer visitas y que tenía que marcharse, ella les respondió con esa gracia de chulapa… "y si a mí no me diera la gana", como comenta le dijo al Ministerio de Sanidad, cuando le recomendaron cerrar la comunidad por el alto índice de enfermos de COVI ingresados en las UCI hospitalarias.

El mal de Gabilondo ha resultado ser una pequeña arritmia cardíaca, entre otras cosas supuestamente provocada por una campaña, donde Ayuso, al igual que alguna otra candidata, claramente ha optado por una estrategia de confrontación, vacía en contenido y bastante bronca, y que don Ángel, siguiendo con la canción, “va a tener que gastarse en botica, lo que ella le ha hecho a él padecer“

Conociéndola, quizás después del espectáculo y, tras concederle el alta, tal vez concierto retintín lo invite a tomar unas cañas y un aperitivo chipén.

Pensemos en el ingreso de un enfermo imaginado (que no imaginario), víctima de acoso político, mediático y físico, al que la señora presidenta comparó con un diablo, pues literalmente lo llamó "hijo del mal". ¿Cuál habría sido el comportamiento de la señora Ayuso?

Quiero pensar que al menos le hubiera deseado una pronta recuperación sin acompañarlo con esos “peros“que iban a renglón seguido de su condena a las amenazas con munición.

Aún con todo, tengamos en cuenta que las visitas están restringidas a los familiares de las personas ingresadas en los hospitales y que estas prerrogativas deberían concederse antes a un allegado que a un cargo público.

Recordemos a los medios de comunicación que ya no estamos en campaña electoral que, por otro lado, se relajen los discursos polarizados y que la clase política tenga, continuando con el chotis, "vergüenza, pundonor y lo que hay que tener".

PD: siento si no todo el mundo pilla las alusiones musicales, soy un millennial, conocedor de referencias castizas y zarzueleras, propias de este nuestro Madrid. ¡Gracias, abuela Rosa!

Carlos Fernández Rodríguez es socio de infoLibre