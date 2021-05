Publicada el 14/05/2021 a las 06:00

He de reconocer, no me queda otra, que me supera la actualidad. Me supera abruptamente sin ningún escrúpulo, a cara de perro. A pesar del volumen de mis AirPods, el ruido no deja de machacar mis tímpanos. Un ruido chabacano, arrabalero y ramplón.

La necia aptitud de este personal descerebrado, obstinado en negar una realidad que mata y que, en el mejor de los casos, si reservaste UCI, palmaras intubado y con morfina en vena. Cretino.

No quiero personalizar esta absurda realidad. Todo el país sabe de quién estoy hablando. Personajes fáciles de adjetivar. Que les importa una mierda las consecuencias de su campaña y sus eslóganes. Todo en pos de una victoria populista que ha calado como agua fina de mayo. Hay que joderse con la estupidez y el poco sentido común de la peña. Cretinos.

La judicatura y la clase política andan dando tumbos por las aceras, comiéndose las farolas y bucleando su necedad. No se puede ser mas cretino.

Las paradojas campan a sus anchas. Y los curritos votan a Vox o al PP. Todo se desdibuja. Nada tiene sentido

Me pilla cansado este artículo, baldado, harto.

Esto necios y cretinos, que tomasteis la Puerta del Sol o la Barceloneta, costará nuevos contagios, más muerte y, sobre todo, dolor.

Ahora que la soledad está tan sola, despierto de mis resacas con el cursor y las palabras. Solo. Sabiendo que esta guerra dejara muchos muertos en las aceras. Mucho dolor en la calle y en los portales y, mucha soledad en los hogares

De purísima y oro.

Pako Martí es socio de infoLibre