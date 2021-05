Sobre medios y fines

Publicada el 19/05/2021 a las 06:00

Examinemos no ya estas últimas elecciones a la Comunidad de Madrid, pues esto se lo dejo a los sabios analistas post hoc que, a la vista de los resultados, siempre aciertan. Utilizaremos un axioma universal que casi todo el mundo lo da por verdadero, sin saber si realmente lo es. Me refiero al atribuido a Maquiavelo, "el fin justifica los medios" . Si el único fin que se busca es el poder por el poder, el axioma es cierto para quien el poder representa un fin en sí mismo.

Ahora bien, a los ciudadanos, en general, el único fin de los partidos que les debería interesar tendría que ser sus programas o, al menos, aquellas propuestas que aparecen en la propaganda que les envían. En estas, los fines eran claros y detallados en la de los tres partidos de izquierdas. Por el contrario, la del PP solo contenía la fotografía de su candidata y su lema de campaña: Libertad.

A tenor de esto, la pregunta que me hago es, cómo es posible que no hablar ni escribir nada sobre los fines de la acción política constituya la propaganda electoral más eficaz. El análisis personal de este “opinófilo” diletante es que, a la luz de los resultados de las elecciones de Madrid, Maquiavelo, Napoleón o quien fuera el autor de la célebre frase, estaba equivocado. Como hemos visto, sin hablar de fines, si exceptuamos el de bajar los impuestos y la libertad para tomar cañitas, se puede conseguir la mayoría absoluta.

De todo lo anterior deducimos que lo verdaderamente importante para ganar no son los fines sino los medios. De los que dispuso el PP para arrasar fueron la mayoría de los medios de comunicación escrita, radio y televisión. En todos ellos, incluidos los programas de televisión de entretenimiento, no pararon de vendernos la grandeza de la libertad que defendía el PP para madrileños y madrileñas y que los perversos comunistas y socialistas querían impedir.

Los escasos apoyos que estos medios, incluidos los equidistantes, dieron a los partidos de izquierda, más la ausencia de debates, les fundieron en negro. No es de extrañar que la señora Ayuso no quisiera debatir más que en una TV, pues, al igual que ocurría en su propaganda electoral, no tenía nada que decir; además no lo necesitaba pues en su lugar lo decían prestigiosos líderes de la comunicación audiovisual.

En suma, a la vista de mi heterodoxo comentario post hoc de las elecciones a la Comunidad de Madrid, lo único que propongo es que la máxima de Maquiavelo o Napoleón sea corregida, y que en lo sucesivo diga que “el fin ni justifica, ni determina los medios, pues si se quiere ganar lo verdaderamente importante son los medios que se tienen para manejar al personal”.

Maximino Cortezón Pinilla es socio de infoLibre