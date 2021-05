Maniobras a favor del bipartidismo

Publicada el 26/05/2021 a las 06:00

La banca, el Ibex35, las farmacéuticas, los fondos buitres, sin olvidarnos de la Iglesia y su secta Opus Dei, minan continuamente cualquier alternativa contra el bipartidismo; desde hace siete años torpedeando a Pablo Iglesias, como representante UP. Iglesias supo amalgamar, como una granada, las reivindicaciones del 15M, ese fruto es Podemos, posteriormente IU se sumó logrando grandes avances y representación gubernamental con varios ministros, algunos comunistas, inédito en España desde 1939.



Los poderes fácticos inventaron partidos afines al PP, por si fallaban por ese mal endémico de la dictadura, la corrupción; Cs surgió en el 2006 en Cataluña con el nombre de Ciutadans de Catalunya, pero a nivel nacional en el 2014; Vox casi al mismo tiempo diciembre de 2013, ambos con militantes descolgados del PP.



Pero lo que interesaba al capital era destruir a Podemos que, como el fruto del granado, la desean desmenuzar; no pueden como hacen con una piña, abriendo puertas a las individualidades, a una granada hay de destruirla ya que sólo hay una individualidad, la ciudadanía. Se olvidaron de lo que representaba el 15M, una conjunción de intereses ensamblados unos con otros para la ciudadanía en general, no para determinados colectivos, el ansia de poder, por un sitio en el Congreso o en la Administración, cuál sanguijuela.



Pongo un ejemplo de los muchos que ocurrieron y que pocos recordarán:



- José Sanromá Aldea del PTE (hijo de terrateniente castellano, vamos de lo que llaman una familia bien), se presentó a las elecciones en 1980 (ningún diputado), en 1990 ingresó en el PSOE y en el 1996 fue nombrado presidente del recién formado Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.



– Íñigo Errejón creó +Madrid, dice que no estaba de acuerdo con los postulados de los anticapitalistas, perdieron la alcaldía de Madrid. Se presenta a las elecciones generales como +País no llegó a 600.000 votos y dos diputados en Madrid (199.000 votos), ninguno en el resto de España. Ahora pretende coaligarse con Teresa Rodríguez, una de las genuinas representantes de los anticapitalistas, a los que aborrecía.



– Teresa Rodríguez, este 25 de mayo de 2021 declaraba en la prensa que Adelante Andalucía se va a presentar a las elecciones generales.



Ambos candidatos lo saben, pero callan, es una manera de restar votos a Podemos, con el fin de que no pueda ser socio de un gobierno progresista, como el actual y poder conseguir más y mejores logros sociales para la ciudadanía en general. El verdadero interés del capital es el triunfo del bipartidismo y sus puertas giratorias; estos elementos están jugando con votos locales de su área de influencia, en Andalucía 6,5 millones de votantes censados; Madrid 5 millones, si restan a Podemos alrededor de 1,5 millones de votos, sería la derrota de la ciudadanía en labores de Estado, pero un puesto asegurado en alguna conserjería de ámbito nacional, como recompensa para algunos de esos líderes.



Estos candidatos para las elecciones generales del futuro, como son anti Podemos, ya les están dando profusión con entrevistas, en prensa y tv, las mismas que no dan a Podemos, mientras acusan falsamente por cualquier asunto nacional, actualmente con Ceuta, donde tanto el PP como VOX culpan a Pablo Iglesias. Pero callan cuando Carlos Herrera critica a Vox por su postura ante los menores, cuando en su programa de radio dijo que las autoridades marroquíes lanzaron el bulo de que Ronaldo jugaría en Ceuta un partido de fútbol, de ahí la gran cantidad de ellos que ahora desean volver a sus casas.

José Enrique Centén Martín es socio de infoLibre