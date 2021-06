Mr. Egea y compañía

Publicada el 09/06/2021 a las 06:00

A uno, que ya tiene una edad, para ver, escuchar y leer según qué cosas, no le deja de sorprender el cinismo con el que Mr. Teodoro García Egea, ingeniero en telecomunicaciones y secretario general del PP, despacha con los medios. Mr. Egea, el correveidile de Mr. Casado, no conoce ni tiene límites. Sus declaraciones y rifirrafes en el Congreso, cuando otrora Pablo Iglesias era vicepresidente, no tenían parangón. Ahora, le toca lidiar con este personaje fake, en su mayor esplendor populista, a la ministra de trabajo Yolanda Díaz.

No puedo con estos tipos que faltan a la verdad, sin que les tiemble un solo músculo del careto. Me enerva este personaje carente de toda ética, que se la suda, los problemas, las carencias y las miserias de la ciudadanía. Personajes con la poca vergüenza de preguntar en sede parlamentaria “cuáales son los motivos por los que los recortes enviados por el Gobierno a Bruselas se han mantenido ocultos a los españoles”. Sabe que miente, que falta a la verdad, mas no le tiembla ni un ápice la expresión a este campeón del mundo en lanzamiento de huesos de oliva. “I can´t white the live del Perdidos”.

A este pavo a las tres, experto en pedir dimisiones por fumarte un cigarro a la puerta del Congreso, lo veremos con su semblante fraudulento y falaz el 13 de junio en el púlpito de Colón, flanqueado por el dios padre Casado y la virgen Ayuso. Vendiendo proclamas ardorosas junto a la extrema derecha.

La plataforma de Rosa Díez, que convoca el evento acompañada de San Gil y Savater, lidiarán en el resto de flancos libres.

Esto, señoras y señores, es lo que hay. Y como decía mi abuelo: "Que cada palo aguante su vela”.

De purísima y oro.

Pako Martí es socio de infoLibre