El coste de la energía eléctrica sube un 275% en 1 año

Se está hablando de la eliminación del llamado "beneficio caído del cielo", sin embargo, no se dice nada del incremento "silencioso" del coste de la energía eléctrica en el mercado regulado, repito, en el mercado regulado. No estoy hablando de la tarifa de potencia, ni de los peajes de acceso (tanto en potencia como en energía), si no, solo, del coste de la energía.



Este concepto, "coste de la energía" ha pasado en tan solo un año de costar a los consumidores un 275% más en su factura de la luz. Así, en el mes de mayo 2020 el precio era de 0,033782 euros/kwh y en mayo de 2021 el precio es de 0,092666 euros/kwh, insisto, en el mercado regulado.



Sumando los dos aspectos, es decir, por una parte la desaparición del "beneficio caído del cielo" y por otra parte el subido en el coste de la energía del 275%, nos da como resultado que ha debido haber un chivatazo desde el Gobierno de España a las compañías del oligopolio eléctrico, para minimizar el impacto de la pérdida de ingresos y apuntarse un supuesto "tanto" del Gobierno.



¿Por qué todo esto? quizás la costumbre de tomarnos el pelo y, sobre todo, de tomarnos por idiotas, les lleva a la toma de decisión propagandista. Supongo que hay personas que podrían investigar este pelotazo de ayuda mutua.



