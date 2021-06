Miedo a que se deje de odiar

Publicada el 15/06/2021 a las 06:00

Me encantaría que hubiese manifestaciones para exigir al Gobierno actual mejoras de los servicios públicos, rendir cuentas por la transparencia de la inversión de nuestros impuestos cada vez más altos, manifestaciones para que se dignifique como se merecen a nuestros sanitarios y profesores que dedican su vida laboral en dos pilares sociales como son la sanidad y la educación respectivamente, manifestación por una vivienda digna y por un futuro para nuestra juventud, manifestación para que se termine con los asesinatos a las mujeres y a sus hijos para crearlas el mayor daño posible.



Pero no, una serie de políticos se manifiestan porque rechazan que se busque vías para pacificar un problema social que existe en nuestro país.



Tienen miedo de que dejemos de odiar a las personas que piensan diferente, tienen pavor de que nos demos cuenta que esto no va de Cataluña contra España, de izquierdas o derechas, de extranjeros o nacionales, esto va de hacer ruido para tapar que la realidad es que no hacen nada por solucionar nuestros problemas y ofrecernos una vida digna y de calidad.



Escribo esto un día antes de que se junten en Colón y clamen contra otros políticos que hicieron lo mismo que están haciendo ellos, ocupar su tiempo en enfrentar y no dar un servicio público a sus ciudadanos.











Raúl Mouriño Benavente es socio de infoLibre