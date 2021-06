Publicada el 17/06/2021 a las 06:00

Mientras veía a la presidenta de la comunidad madrileña cómo leía el discurso que le habían dictado, arremetiendo una vez más como siempre contra el presidente del Gobierno y en esta ocasión por los posibles indultos, no podía dar crédito a mis oídos cuando la oía mencionar al Rey.



Ya más tranquilo he podido comprobar que no solo me ha ocurrido a mí y que nadie en España, ni en su propio partido, ha podido entender tamaña metedura de pata.



En ese momento recordaba aquella frase que el entonces monarca español, que aún nos tenía engañados a casi todos sus vasallos, dirigía hacia el entonces presidente de Venezuela Hugo Chaves: "¡Por qué no te callas!".



Curiosamente no he escuchado a ninguna personalidad relevante dirigírsela a semejante personaje. De la izquierda porque son demasiado educados, quizás, y de la derecha porque a ellos les viene como anillo al dedo aquello de: "El que ve la mota en el ojo ajeno, vea la viga en el suyo" (El Quijote II 43). Se trata de una frase bíblica (San Mateo 7, 3-5; San Lucas 6, 41).



Yo creo que, llegados hasta aquí, habría que poner la atención no ya en tan nefasta presidenta, sino en aquél que le dicta lo que tiene que decir y que casi nadie entiende, a excepción de sus fieles, porque no es nada normal que continuamente tengan que estar matizando y aclarando a posteriori tantísimas barrabasadas de esta señora, por llamarla de alguna manera, que no suene a maleducado.



Yo creo que, en el PP, tenían que hacérselo mirar ya, porque entre estas cosas y el continuo chorreo de casos bochornosos con la Justicia que estamos conociendo cada día, al final no van a poder seguir engañando ni sus más ciegos feligreses.



Yo le sugeriría al escritor de los discursos de Díaz Ayuso que, antes de leerlos en público, hicieran algunos ensayos a puerta cerrada, para evitarse tantos y tan seguidos ridículos. Aunque parezca que no hagan mella entre sus fieles seguidores contra viento y marea.

Juan Priego Romero es socio de infoLibre