Bienvenido 'Don indulto'

Publicada el 22/06/2021 a las 06:00

¿Por qué pongo este título en mi carta? Es muy sencillo, este indulto es lo mejor que puede hacer el Gobierno de nuestro país, por varios motivos, el primero es que no son violadores, ni asesinos, ni tan siquiera atracadores, en todo caso han gastado recursos públicos de su autonomía para un fin que ellos sabían que no era posible desde ningún punto de vista, la independencia de Cataluña, de hecho la Comunidad Europea ya lo dijo, que no aceptaría a un nuevo país que saliese de una declaración de independencia, puesto que al salirse de España, se saldrían también de la Unión Europea, y nadie les dejaría entrar en esta Comunidad, se saldrían del euro, y tendrían que organizar un Estado sin ningún tipo de ayuda, esto Junqueras y el resto lo sabían, ya que son personan inteligentes.

Otro motivo para el indulto es que no se puede vivir en un país en armonía estando siempre confrontando con una comunidad autónoma, que es lo que hicieron durante los últimos años los gobiernos del PP, y por lo que vemos sigue siendo la política de este partido, lo que no sé es qué es lo que gana ese partido con ese clima de confrontación continua con Cataluña, desde luego nuestra España no gana nada, con un clima de paz social, negociaciones, y sobre todo diálogo, se conseguirá que no se esté a todas horas hablando de Cataluña en todos los medios, puesto que hay más autonomías y no exclusivamente ésta.

Me gustaría que se hiciera una encuesta sobre cuántos españoles están de acuerdo con el diálogo y la negociación con Cataluña, y a favor del indulto a estos políticos (no asesinos, ni violadores) que ya llevan suficiente tiempo en la cárcel.

Ahora me gustaría saber cuántos indultos han concedido los gobiernos del PP, a quiénes, y cuáles eran los delitos que habían cometido, estoy seguro de que este indulto del que hablamos quedaría como algo nimio. ¿A cuántos militares golpistas ha indultado el PP? ¿Y el afiliado al PP que mató a una persona en accidente de tráfico en Cuba? ¿Eso no es más grave? Pero claro, eso el PP ni tocarlo.



Santiago Cabañas Martínez es socio de infoLibre