Publicada el 23/06/2021 a las 06:00

En este nuevo plan no se contempla la adquisición ni facilita el acceso a la vivienda en propiedad ni en alquiler de los jóvenes ni de familias y ciudadanos vulnerables.



Nada de avales ni ayudas directas ni reducción del ITP para facilitar el acceso la vivienda social y protegida.



Otra gran chapuza de los políticos malos e ineficientes que pululan al cobijo público. Dejando que la ley de la selva y la desesperación actúe.



Solo hablan del alquiler, ¿por qué no lo explican, por qué es mejor alquilar que acceder en propiedad?



Ahora que están los intereses por los suelos y la cuota es más baja que el alquiler. Y se considera a la vez como un plan de pensiones o ahorro jubilación y no te van a echar de la casa porque la quiera vender el propietario o cederla a un familiar o quiera subir el alquiler...



Interrogantes sin respuesta.



¿Por qué, en cambio, Pablo Iglesias, Ione Belarra y muchos más políticos, sí que compran basándose en sus sueldos públicos y utilizan con ello la influencia en la Caja de Ingenieros, donde Podemos es principal cliente?



¿Por qué no se evalúa en el proyecto del plan, a cuántas familias y viviendas se prevén llegar anualmente?



¿Cuáles son las cifras de los registros de demandantes de vivienda social en España en todas las comunidades?



¿Por qué obvian la encuesta del CIS, en la que el 82% de la población quiere vivir en propiedad, frente al alquiler?



¿Porque no se evalúan los recursos públicos que se prevén invertir en la compra de viviendas para el parque público y a cuantas se llegaría con esos recursos destinándolas a avales y ayudas directas a los jóvenes y familias vulnerables para facilitar el acceso tanto en alquiler, opción de compra o adquisición directa?



¿Tan difícil es evaluar el tremendo disparate de subvencionar con más de 400 euros el metro para que las promotoras privadas hagan más negocio poniendo en alquiler las viviendas?



¿No tiene mucha más lógica destinar estor enormes recursos por ejemplo para eliminar el ITP, o reducirlo simbólicamente al 1%, y liberar a los bancos para que puedan financiar hasta el 100% a las familias solventes la compra de sus viviendas, como hacen con las propias de sus inmobiliarias?



Así a buen seguro que se pincharía la burbuja del alquiler, que está generando los políticos por encaminar torpemente la política y programas de viviendas al alquiler y no a las tres posibilidades, alquiler, opción de compra y adquisición directa.



Me ofrezco para ayudar a elaborar un verdadero plan social de vivienda protegida que llegue a todos y solucione la mayoría de problemas, desahucios, okupas, acceso a la vivienda, etc. Con ello recupere el dinamismo económico la rehabilitación y construcción otro gran tema angular completamente abandonado cuyo nuevo plan complementario a este es otra gran chapuza.

José Joaquín Belda Gonzálvez es socio de infoLibre