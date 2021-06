'Timing' (Momento)

Publicada el 23/06/2021 a las 06:00

Es el momento de dar la espalda a los acontecimientos. A todos. El momento de dejar de observar el devenir social. Está muerto. Es el momento de las rebajas, el amontonamiento y la mentira. Es 15 de junio. Verano.

Afortunadamente y, como rezaba el titular de Angels Barceló, “Colón no es España”.

En mi anterior artículo para este medio y, tras una titular marca de la casa, cariacontecido escribía que no tenía claro la afluencia a este evento de las derechas, cuyo fundamento, argumento, origen, pie o porqué no era otro que vocear la dimisión de Pedro Sánchez y es que esta gente es firme (les viene de raza) e infatigable. Y, para más inri, solicitan los flipados el posicionamiento del rey. A ver, señores, un caballo manchado no es una cebra.

Uno, que oye declaraciones políticas surrealista a la par que estúpidas, se siente cansado. Con la que esta cayendo en este país, como se explica, define o aclara, que el pasado martes 15 de junio, los titulares de los informativos, las declaraciones políticas, Late Motiv, Sálvame... naranja, pera o limón abrieran con los segundos que se dedicaron Sánchez y Biden. Somos un país de necios, simples y mentecatos. Y, desde aquí, por que puedo y me da la gana básicamente, os doy la espalda, hago caso omiso y aparto la vista.

Mientras acontece, observo por el rabillo de ojo, como la señora Ayuso se postula como la futura presidenta del gobierno de España. Lo malo, lo perverso es que puede acaecer, sobrevenir. Será entonces cuando un caballo manchado será una cebra. Y así nos va.

El gato del vecino escruta sin ningún reparo mis movimientos, da la sensación de que los analiza y simplifica los suyos, se le ve parsimonioso y apalancado. El también me da la espalda. Debió de leer el artículo en el momento que me fui a por el café.

De purísima y oro.

Pako Martí es socio de infoLibre