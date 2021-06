Publicada el 26/06/2021 a las 06:00

Aunque todavía sigan siendo demasiado pocos, ya van saliendo algunos dirigentes importantes, que por cierto no son sospechosos de ser de izquierdas, que están dejando con el culo al aire a políticas y políticos de la derecha en el tema de los indultos.

El presidente del PP les respondía vacilante y cariacontecido que no les correspondía a ellos opinar sobre ese tema, porque eso era cosa de la política. Lástima que no haya habido nadie importante que le conteste, que, en tal caso, les pueden dar por donde amargan los pepinos a esas/os políticos y que se vayan dedicando a otra cosa de índole particular, en vez de pública.

Una vez más hemos visto, como pajean los de la derecha en España y concretamente en Madrid, donde anuncian a bombo y platillo unas medidas para favorecer la natalidad, sabiendo que solo va a beneficiar a cuatro mal contadas y excluyendo a todas aquellas que no sean auténticas y genuinas del “Madrid, Madrid”.

Y yo me pregunto, ¿qué culpan tendrán los nacidos dónde estén empadronadas sus madres hace diez años, ya que la subvención habría de ser para ellos y no para las que les han parido?

Pero está claro que, de lo que se trata, no es de favorecer la natalidad, sino hacer un brindis al sol para dar el pego, gastando menos de lo que costaría una campaña publicitaria. ¡Qué listos se creen los jodíos!

Ellos no cuentan con que cada día nos chupamos menos los dedos los que utilizamos la cabeza para pensar, reflexionar y tener criterios razonados, aunque seamos menos que aquellos que les votan, hagan lo que hagan y digan lo que digan.

Ya sabemos que ellos no gobiernan para todo tipo de “gentes”. Ellos todo lo hacen pensando en sus feligreses para que les sigan votando y puedan seguir ejerciendo sus políticas sectarias para con los suyos.

Bueno, lo que está más claro que el agua es que a estas políticas y políticos hay que mirarlos cada día más con lupa, para que no nos la sigan dando con queso y que, ojalá que cada vez haya más de esos suyos que piensen con sensatez y se atrevan a enmendarles la plana, dejándoles como decía “con el culo al aire”.

Juan Priego Romero es socio de infoLibre