El de en medio de Los Chichos

Si la foto fuese Sánchez, Casado, Abascal, Casado sería el de en medio. El letrado Pablo Casado, presidente de Partido Popular y líder de la oposición, da la impresión de querer quemar sus últimos cartuchos, antes de que Ayuso le adelante por la derecha.

No entiendo cómo estos señores del Partido Popular, ni el mismo Partido Popular, pueden seguir vivos con toda la mierda que llevan apalancada en sus mochilas. Mi lóbulo central, que se activó esta mañana tras el café, me susurra que es una cuestión de votos, de votantes, de militantes, de adeptos, de empresarios explotadores y de algún despistado que anteayer voto PSOE, ayer Ciudadanos y hoy PP. De ahí a Vox.

El deterioro social y la crispación política son los resultados del basto y descortés comportamiento parlamentario. Y aquí, tengo estopa para todas las bancadas del arco plenipotenciario. Son, señores, los representantes de los españolitos que estamos más desquiciados que ustedes y por razones de pura supervivencia. Esto es público y notorio. Solo hay que tomar un café en la terraza del Perdidos y escuchar las conversaciones.

A lo que iba, al de en medio de Sánchez y Abascal, Casado, le tiembla el culo y le traiciona la gestualidad tras su mascarilla higiénica negra, sin banderita. Sus múltiples pasadas de frenada son cansinas, repetitivas y dan pereza a la audiencia de Supervivientes. Está nominado, lo sabe y the best Ayuso ha olido la sangre. El de en medio lo tiene crudo y lo sabe.

El titular es el que es, aunque también me hubieran podido valer otros más ortodoxos. En cualquier caso, no hay que ser un lince ni una cebra, ni un caballo pintado de cebra, para ver que la señora Ayuso, que no es que posea una basta dialéctica ni argumentación o refutación brillante, apunta sin consideración o cautela a la yugular del señor Casado.

El gato del vecino asiente. Coincide en que tiene la yugular expuesta, demasiado expuesta. El muy cabrón es un especialista en caza.

De purísima y oro.

Pako Martí es socio de infoLibre