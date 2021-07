Ayuso y Aznar, dúo patriótico

Publicada el 06/07/2021 a las 06:00

Y tanto que lo son, pues están que se salen con las arengas a las tropas de las derechas conservadoras, canturreando (cual concierto de reguetón) lo que es el bien, el mal, la patria, la democracia y la Constitución. Fuera de ellos, nada: el vacío o el infierno político.



Aznar endiosa a IDA Ayuso como sucesora de Casado. El expresidente del Gobierno mostró el "camino" a seguir, tal como lo hizo el triunfo de IDA Ayuso en las elecciones 4M de la Comunidad de Madrid. Y remacha: “El actual líder del PP, Casado, debería tomar buena nota de este resultado porque supone 'una gran ventaja' para la formación popular”.



Aznar y la órbita de FAES cuestionan el liderazgo de Casado en el PP. El expresidente cree que su expupilo encadena errores desde hace ya dos años y no está sabiendo defender con firmeza la posición del PP.



Hace unos días, desde su púlpito del Foro de Ideas de FAES, el expresidente josemari Aznar pontificó que al PSOE "no se le puede considerar un partido constitucionalista, ya que apoya a los separatistas y a los radicales antisistema". "El acobardamiento de los socialistas ante el procés catalán se acerca a la traición", dijo el gran patrono de FAES. Y de paso, mandó un recadito venenoso a P. Sánchez, acusando al PSOE de haber llegado al poder en 2004 "utilizando los ataques terroristas" del 11M y en 2018 con una moción de censura "apoyada por separatistas y exterroristas".



Y todo este pifostio lo proclama un gran mentiroso sobre la guerra de Irak, el defensor de que sí había armas de destrucción masiva. Precisamente él capitaneó y pilotó las grandes mentiras del 11M. En 2004, él y un sector de su Gobierno intentaron engañar a este país ocultando la autoría del yihadismo. Sabían que, como dice su exministro Margallo en el libro Memorias heterodoxas de un político de extremo centro, “si era ETA, mayoría absoluta para el PP; pero si no era ETA y era la yihad, perderían el poder político”, como así ocurrió. Aznar intentó mantener una gran mentira durante varios días y hoy aún sigue diciendo que el PSOE ganó esas elecciones apoyado en ese atentado. Y de ahí no le sacan, erre que erre. No recula; ni ha pedido perdón aún por ninguna de sus fechorías. Soberbio, engreído Ansar.



Ya sabíamos que el asnarismo (aupado por la FAES) había vuelto. O sea que retorna Aznar con su asnarismo; sí, sí, asnarismo..., con sus berridos xenófobos y patrioteros de hojalata. Y lo hace con gran ímpetu, como si estuviera realizando un espectáculo mediático, como un master chef de la política y del constitucionalismo a su asnariana manera. Y ha reaparecido con el vuelco electoral, de la mano y boca de IDA Ayuso, desde el 4M, tras las recientes elecciones autonómicas. ¡Menudo dúo patético y patriótico! Y refrendando la gobernabilidad de la derecha y ultraderecha en Madrid y en otras autonomías.



La sentencia de la primera época del caso Gürtel ha considerado "probada" por primera vez, la existencia de una contabilidad b en el Partido Popular. Sí existían las cloacas gubernamentales, y también la financiación ilegal, en torno a la caja B del PP. Fue en la época asnariana cuando empezó toda la mierda corrupta del PP. Tuvieron un maravilloso maestro en hipocresía, cinismo, marrullería, latrocinio, prevaricación y corruptelas. Es patética la foto del Consejo de Ministros del Gobierno de Aznar (julio 2002) en que casi todos están en el candelero judicial, imputados, en la cárcel o cobraron sobresueldos. Pero, el "gran mentor de los populares" se conoce todos los vericuetos de escape y aún sigue ahí soltando sus paridas y estupideces políticas buitreras sin sonrojarse siquiera.



Pero algún día –y nosotros lo veremos–, este genocida del pueblo iraquí será juzgado por el Tribunal de la Haya por crímenes de guerra. El fue el paladín de la Guerra de Irak con más de 100.000 muertos civiles; el fue el responsable máximo del Yak42 (el Consejo de Estado responsabiliza al Gobierno de Aznar de este accidente), y el causante por la que Al Qaeda se vengó de España en 2004, aunque él y su camarilla policial echaron las culpas al terrorismo etarra.



"Este país tiene que perder los complejos", dijo Rivera en una frase que suscribiría Josemari sin problemas, es decir, sin complejos. PP, Vox y Cs comparten ideas y principios; abogan por un españolismo-nacionalista supremacista. Lo deseado por el sensei del pádel es que vuelva la CEDA. Pero no creo que sea buena idea resucitar la CEDA de poco antes de la guerra civil. Quiere Aznar refundar el PP, una derecha que no se disfrace ni disimule y ataque a la yugular de la oposición separatista y sociocomunista. Para él, "el PP, Ciudadanos y Vox son los responsables en el futuro del mantenimiento de la España constitucional". Eso sí, liderados por el PP, y si es con Ayuso, mejor que con Pablo Casado.



Y ahí está Aznar, en su salsa pepera, tan campante, refrendando un partido popular, muy cercano a Vox. El asnarismo y la FAES legitiman también el discurso de odio, xenófobo, ejerciendo como maestros de ceremonia -o sumos sacerdotes- de esa tridente alianza conservadora neoliberal (PP, Cs, y Vox). Una política que va en contra de la UE, que se opone al Estado de las Autonomías; que defiende el neocapitalismo puro y duro, ya trasnochado.



Entra, ahora, en escena Josemari, con un discurso amenazante para quienes han apoyado a los indultos, arrogándose funciones de guardia de seguridad del sistema político español. Acusa a la iglesia y a los empresarios de atacar al Estado de derecho por defender los indultos.

Habla de golpe de estado con una frivolidad pasmosa. Junto a Ayuso, empujan al PP por la estrategia de la crispación con el Gobierno porque, aseguran los dos, les es más rentable electoralmente. Y les abre la posibilidad de gobernar con Vox con tintes populistas.



El PP practica vilmente la traición a España reuniéndose a escondidas con los ministros de Marruecos, con los chivatazos y quejas falseadas a la UE sobre el Gobierno de Pésanchez. Además, putea la renovación del Poder Judicial y del Tribunal de Cuentas, y es insolidario con los temas de interés común a los españoles, socioeconómicos, del paro, etc. Hace poco se apoya el transfuguismo, destruyendo el pacto sobre los tránsfugas cuando le interesa.



A veces tengo malos pensamientos y deseo que España no sea republicana (¡dios me libre!). Y me resigno con esta monarquía descafeinada borbónica, con sus muchos defectos… Y es que no me imagino –me daría un patatús y sería muy preocupante–, ver a Josemari de presidente de Gobierno de la III república española, con lo engreído y sectario que es. –muy sobrado de sí mismo y despreciativo. Qué república seríamos con el asnarismo gobernando: mentiras, corrupción a mansalva, odios y xenofobias, cárceles, condenas, vuelta al franquismo, etc.



Y ya de paso, tampoco quisiera ver al molt honorable senyor Puigdemont al mando de la república parlamentaria catalana. Ni de chiste…

Ángel Lozano Heras es socio de infoLibre