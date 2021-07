Carta al ministro Escrivá

Publicada el 10/07/2021 a las 06:00

A 7 de julio de 2021.

Por medio del espacio de colaboración La Voz de la Plataformas de Pensionistas, queremos hacerle llegar algunas de nuestras opiniones y propuestas.

Cuando el Gobierno y la mesa de diálogo social, sindicatos y empresariado, aplaudían el acuerdo de la primera parte de la reforma de las pensiones, usted proclamaba que una generación en concreto, la denominada baby boom, iba a tener que sacrificarse, trabajando más y/o cobrando menos. Creemos que su subconsciente le traicionó. Pensaba en voz alta cuando hizo esas declaraciones en TVE. Usted mismo lo reconoció cuando quiso matizar sus declaraciones: "No ha sido mi mejor día", añadió. Lo grave es que no sabemos muy bien a quién echa la culpa, si a las personas que nacieron desde finales de los 50 hasta principios de los 70 (¿qué delito cometí contra vosotros naciendo? Calderón de la Barca), o al movimiento pensionista, porque vivimos algunos años más y porque luchamos por unas pensiones públicas dignas para todas las personas y no nos resignamos a los recortes ni a las privatizaciones de lo público.

Después hemos escuchado la entrevista que se le hizo en elDiario.es. Aquí se mostró más prudente. Comentó que habría que acometer algunos “ajustes” y que el factor de sostenibilidad de la ley de reforma de 2013 del gobierno del Partido Popular, que recorta las pensiones por tener mayor esperanza de vida, se cambiaría por el factor de equilibrio intergeneracional. La verdad, señor ministro, nos hemos echado a temblar.

También dijo que la brecha de género se había regulado por el real decreto de 2 de febrero de este año. Realmente no creemos que la brecha de género, situada en un 35% aproximadamente y cuantificada en unos 420 euros al mes de media, se solucione con 30 euros al mes por hijo que es lo que se aprobó.

Las plataformas pensionistas que participamos en este espacio de colaboración le proponemos una solución definitiva y justa; puesto que la gran mayoría de pensiones de viudedad, de pensiones mínimas y de pensiones no contributivas recaen en mujeres, que la pensión mínima pública para las personas pensionistas sea igual al salario mínimo interprofesional, y éste el 60% del salario medio. Se acabaría la brecha de género, las pensiones de pobreza y, de paso, se cumpliría con la Carta Social Europea, que España firmó.

Tampoco debe preocuparse por la financiación. En España hay riqueza suficiente. Basta con “ponerse las pilas” contra la corrupción, la evasión, la elusión y el fraude fiscal. También contra la economía sumergida. Porque pensamos que la viabilidad del sistema público de pensiones depende fundamentalmente de 2 factores: 1) Reforma laboral: disminuir la tasa de paro (España tiene una de las más altas de Europa), aumentando el empleo con condiciones laborales y salarios dignos, lo que haría elevar los ingresos a la Seguridad Social, y 2) Reforma fiscal: una fiscalidad justa y progresiva, no sólo en la teoría, también en la práctica, aumentando los recursos materiales y humanos para facilitar y mejorar la inspección de hacienda y de trabajo.

La verdad, señor ministro, es que, si en España llegásemos a la media europea en empleo público, supondría crear en España, aproximadamente, 600.000 nuevos puestos de trabajo de calidad en los sectores de educación, socio-sanitario, investigación, cultura, etc., que buena falta nos hace. Sería un gran alivio para cientos de miles de jóvenes que están en el paro o tuvieron que emigrar de su país.

En definitiva, desde La Voz de las Plataformas de pensionistas, le decimos que no hay que asustar y amenazar a nadie. Que las privatizaciones no son modernización; son atraso, desigualdad e incertidumbre. Hay que tener decisión y valentía y aplicar las políticas económicas y sociales que permitan la sostenibilidad del sistema público de pensiones de reparto y prestación definida, y un empleo digno y fijo para que las personas en edad de trabajar puedan hacer un proyecto de vida.

Le saludamos y desearíamos tener algún día un encuentro con usted para exponerle nuestros puntos de vista.

Firman esta carta:



-Coordinadoras Pensionistas de Bizcaia

-Coordinadora Pensionistas de Cantabria

-Plataformas Pensionistas de Leganés (Madrid),

-Coordinadora Pensionistas de León,

-Plataforma Pensionista de Cervelló (Barcelona),

-Plataforma Pensionista de Nájera (La Rioja)

-COSPA. Colectivo de Pensionistas de Avilés (Asturias)

-MODEPENLU Plataforma de pensionistas de Lugo

-Pensionistas Complutenses. Alcalá de Henares (Madrid)

-Plataforma Segoviana en defensa del Sistema Público de Pensiones

-Movimiento Pensionista por la Dignidad Social

- UPLA-LA UNIÓN (Unión de Plataformas en defensa de los servicios sociales y la diversidad funcional. Comisión de Pensiones Públicas)

-Plataforma de pensionistas de Dos Hermanas (Sevilla)

-Plataforma de pensionistas de Vallirana (Barcelona)

-Plataforma de pensionistas de Horta Guinardó (Barcelona)

- Plataforma de pensionistas de Martorell (Barcelona)

-Plataformas de pensionistas de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona)

-MODEPES. Movimiento de Pensionistas de Siero (Asturias)



Manuel Colinas Sala es socio de infoLibre