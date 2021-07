Diálogo utópico...

Publicada el 11/07/2021 a las 06:00

... Entre el representante independentista de Cataluña (RIC) y el representante del Gobierno español (RGE):



RIC: Quiero la independencia de Cataluña.



RGE: Imposible. Es algo inconstitucional que no puedo conceder. Ni hablar sobre el tema. ¿Y para qué quiere la independencia?



RIC: Para que los catalanes gocen de un estado del bienestar equiparable a los más altos niveles europeos. Para que la educación, la salud pública, la investigación científica, estén también en un nivel de excelencia. Para que la economía esté al servicio de los ciudadanos. Para que trabajadores y empresarios acuerden una relación justa. Para que la Justicia sea independiente. Para que puedan expresarse libremente todas las ideologías. Para que el adversario político no sea un enemigo. Para que prevalezca el estado de derecho y se condene con equidad y proporcionalidad a los delincuentes. Para que los extremismos no prosperen y los debates sean respetuosos en todos los ámbitos y muy especialmente en el Parlamento y en los medios de comunicación. Para que la violencia de todo tipo retroceda en todos los frentes y se imponga la razón y la solidaridad social. Para que, en fin, los valores éticos de la época en que nos toca vivir, sean los que rijan la vida de los ciudadanos que viven en Cataluña, catalanes, españoles de otras comunidades y extranjeros radicados en nuestra tierra.



RGE: Le propongo, estimado representante, que Ud. aparque su independencia y el Gobierno español deje de lado cualquier indicio de soberbia. Que nos respetemos mutuamente y nos escuchemos con atención poniéndonos en la piel del otro. Que pongamos ambos el foco de nuestro diálogo en los temas que Ud. plantea como sus objetivos y acordemos políticas, actitudes y hechos que los desarrollen y materialicen porque serán beneficiarios de nuestros acuerdos todos los ciudadanos españoles. Que ambos debemos tener presente que los 47 millones de españoles, incluidos los 7 millones y medio de habitantes de Cataluña, nos observan y juzgan con la esperanza de que las generaciones presentes y futuras se beneficien de nuestra determinación y buena voluntad.



RIC: Propuesta aceptada. Comencemos. Algunas utopías se convierten en realidad.

Rodolfo Bassarsky es socio de infoLibre