El independentismo y la derecha futura

Publicada el 22/07/2021 a las 06:00

El independentismo de Euskadi está en un momento algo adormecido por una historia terrible de 50 años que ya pasó e hizo pensar a muchos vascos, además de por un PNV, el único partido profesional político de este país, que sabe dónde va y de dónde viene. El de Cataluña está más en liza ahora por unos gobernantes que dejan mucho que desear, pues son revanchistas y sin ningún sabor político. Pero existe una burguesía catalana que se ríe como el pulgoso viendo el espectáculo. Pero sí es cierto que los que de verdad desean la independencia por su corazón y no por su cabeza, llegan por los pelos a la mitad de los votos. Porque una cosa es ser independentista y otra votar en un momento determinado la secesión, tipo Brexit.

Pero auguro un problema futuro muy serio. El día que gobierne la derecha, que se presume será con Voz y un PP echado al monte, la reacción de esas dos comunidades será enorme. Porque seremos muchos, incluidos los del resto de España que no comulgamos con una nación como la que ellos desean, de vuelta a siglo XX e incluso mucho mas cercana al franquismo, porque el caso actual es de revanchismo de una derecha que se cree poseedora de todas las esencias patrias y eso ya no vende en el mundo de nuestra cercanía. Una cosa es un Estado tipo federalista o autonomista como el actual, encajándolo de alguna manera lógica, y otra es una nación una y grande por la gracia de Dios. No sé si volverá en algún momento por la fuerza, pero hoy el independentismo de esas comunidades explosionará de forma muy difícil de gobernar. Y habrá muchos españoles de Segovia, de Asturias o de León que quizá también se apunten al rechazo de un gobierno fuera de su tiempo. Aunque según parece, los feligreses de la ultra de este país solo quieren vivir en el enfrentamiento total, pero es jugar con fuego.

César Moya Villasante es socio de infoLibre