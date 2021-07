¿España tiene que ser el azote de las dictaduras del mundo?

Santiago Cabañas Martínez

Publicada el 23/07/2021 a las 06:00

Estoy harto de oír que el Gobierno no quiere pronunciar que Cuba es una dictadura, ¿es que todos no lo sabemos de sobra? Existe algo que se llama intereses económicos del Estado; España tiene relaciones comerciales con muchas dictaduras, igual que todos los países, Cuba, China, Emiratos Árabes, Marruecos, Venezuela, Rusia, y un etcétera de países, ningún gobierno del PP se ha enfrentado nunca directamente a estos países, por un motivo muy sencillo de entender, si por ser defensores a ultranza de la democracia en estos países, dejaríamos de ingresar miles de millones de euros (y hablo de las empresa españolas). ¿A que nunca vemos a empresarios españoles ir en contra de las dictaduras? Pero sí que oímos al PP, pero solo cuando está en la oposición; cuando están en el Gobierno, chitón, eso es ser torticero y el PP lo sabe, pero para el PP todo vale si es ir en contra del gobierno. Se les ve el plumero demasiado y su doble rasero. Casado cada vez está más fuera de órbita, no sé quién es su consejero, pero sea quien sea no le aconseja bien.



Si Sanchez hiciera una campaña contra los países árabes, me gustaría saber qué dirían los empresarios navales de este país, cuando les quitaran la construcción de buques para estos países; qué diría en todo caso Casado. Entonces, vista su hipocresía, diría que el gobierno ilegitimo de Sanchez está hundiendo al sector naval, con su campaña contra los países árabes.



Casado, bájate de las nubes, vives en un mundo irreal de fantasía y, de esta forma, jamás vas a llegar al gobierno de este país. Aleja de tu discurso la confrontación continua y colabora en la recuperación de este país, que tanto ha sufrido con la pandemia. No vayas desprestigiando al gobierno en Europa para que nos quiten las ayudas, esa forma de política no te va a llevar a nada, aléjate de la extrema derecha, los que fueron tus compañeros en el PP, que ahora han salido del armario, haz política de derechas, que se vea que tú no eres de extrema derecha ¿o sí?, pero no, tú vas a seguir con el acoso y derribo al Gobierno. Qué pena que el líder de tu partido seas tú y no Borja Semper, otro talante habría en la oposición.



Santiago Cabañas Martínez es socio de infoLibre