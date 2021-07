Publicada el 26/07/2021 a las 06:00

Juanito Cuenca es uno de esos colegas que se mantienen inalterables con el devenir de los años. Siempre están. Siempre han estado ahí. Desde los ocho años.

Hace un tiempo nos encontramos en la terraza del Perdidos. Traía puesta la mascarilla bajo la barbilla y se acercó a mi mesa, cigarrito aliñao en la boca, con esa impunidad que solo los descerebrados negacionistas, pueden y hacen uso de ella. Se pidió un bourbon con hielo a las once de la mañana y me advirtió que lo iba a pagar yo. Le dije que se sentase, que apagase el cigarro y se colocase bien la mascarilla o se pirase con viento fresco. Colegas.

Hace un par de días, me revolvió el estomago las imágenes de la agresión a un sanitario que le decía a un niñato de 19 años que se colocase la mascarilla. El perla, con un historial delictivo de robos contundentes, y una petición de búsqueda y captura por un juzgado de Palma de Mallorca, y otra de localización por un juzgado de Alicante, le metió una hostia de tal calibre que el sanitario (al que se podría encontrar él en la UCI ayudándole a salvar la vida) ha perdido parte de la visión de un ojo, debido al puñetazo que le rompió las gafas que llevaba puestas

Han sido sus colegas, según fuentes cercanas al caso, los que han facilitado la información a la policía para su detención. Uno personándose en el juzgado para declarar que conocía al agresor y otros declarando bajo interrogatorio policial. Los acompañantes del perla. Colegas.

Uno que se ha criado en el barrio del Carmen y que las ha visto de todos los colores, la mala hostia al ver este tipo de acciones cobardes, realizada por delincuentes profesionales, hace que maldiga a estos individuos.

La violencia que escupe a diario esta sociedad, tras una pandemia asoladora de la que aún no hemos salido y de la que probablemente tardemos mucho en salir, me revienta la cabeza. Triste y desoladoramente. La desolación y otras causas que no vienen a cuento, hacen que cuando me encuentro a mi colega Juanito Cuenca, no me quede otra que pagarle el bourbon, aunque sean las once de la mañana. Es carne de cañón y los dos lo sabemos. Colegas.

De purísima y oro.

Pako Martí es socio de infoLibre