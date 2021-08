Publicada el 04/08/2021 a las 06:00

A María. Mi guía

Los hechos son los que son, los que acontecen y son irrefutables. Podemos emitir nuestras opiniones con mayor o menor acierto sobre ellos, pero, y odio esta conjunción, no hay que especular, tergiversar o manipular estos hechos. No se puede ser tan bellaco o catacaldos para mentir sobre lo que acontece.

Sin concesiones. A cara de perro. A los Abascales. A las Monasterios. A los Casados. A las Ayusos. A esa peña de estólidos, farfantes y cagalindes, cuyo único objetivo político es crear gresca, confundir al personal y ocultar los hechos: no merecen en absoluto mi respeto.

Los hechos son que Vox no tiene otra finalidad que colapsar el Tribunal Constitucional, presentando alegaciones encapsuladas con olor a rancio. Su equipo jurídico conoce perfectamente que la alargada tramitación de ciertas normas permite que el reloj corra a su favor. Lo que viene siendo marear la perdiz para desgastar al Ejecutivo y buscar los flancos débiles o por armar de la legislatura. Esta peña de melancólicos conoce perfectamente que el articulo 167.3 del titulo X del texto constitucional es el que obliga a que toda reforma tenga que pasar por las urnas, y ahí el Tribunal Constitucional no tiene papel alguno, ya que no es necesario que se pronuncie al respecto. Desgaste, gresca y confrontación es su estrategia y mucho me temo que con el tiempo y una caña lo conseguirán. Es lo que hay.

Mientras acontece, Casado siente tras de sí la cada vez mas alargada sombra de Isabel Natividad Díaz Ayuso. La presidenta de la comunidad no pide más, solo quiere que la dejen en paz, rezaba un titular en prensa tras la Conferencia de Presidentes. Me lo explique. El surrealismo político de esta señora no tiene parangón.

Casado que sigue siendo el de enmedio de los chichos, entre el bien y el mal, entre la mentira y la verdad, tiene los días y las noches de insomnio contados, y lo sabe. Sus soluciones de reducir el Gobierno a la mitad y renovar el CGPJ despolitizándolo, amén de una nueva ley de pandemias, etcétera... no son más que humo de color azul.

Pepa Bueno, referente periodístico para los que no somos nadie, hablaba hace un par de días sobre los hechos, las opiniones y que los periodistas no vivíamos en Marte. Ojalá.

De purísima y oro.





Paco Martí es socio de infoLibre