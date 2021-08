El analfabetismo político es un problema para la democracia

Publicada el 07/08/2021 a las 06:00

Por desgracia, en España muchos partidos políticos y muchos de sus dirigentes nos demuestran con sus actuaciones absurdas, acciones irracionales, decisiones y argumentaciones falaces que su ideario es el analfabetismo político. Demuestran continuamente ignorancia y falta de cultura y sobre todo son profanos a la disciplina política. Así, muestran una falta de respeto a la democracia y a los valores que conlleva esta.

Emplean argumentos ignorantes cuando afirman y aseveran con contundencia falaz que la elección de los ministros son a dedo, (Pablo Casado), cuando cuestionan las funciones y competencias del rey marcadas por la Constitución (Isabel Díaz Ayuso) y cuando ponen en cuestión informaciones y estudios de científicos de la OMS sobre alimentación, pandemias, etc (Santiago Abascal). Tienen analfabetismo político cuando intentan reescribir la historia o venderla como les interesa (Vox, PP y Cs) o incluso cuando afirman con insensatez e irracionalidad que un país es una dictadura mientras defienden de manera obscena y ruin a países con un régimen dictatorial fortísimo y que atenta contra los derechos humanos: caso de Irán, Hungría, Emiratos Árabes, etc. (PP y Vox).

Pero lo peor es que adolecen de un analfabetismo político en el aspecto cultural cuando defienden con contundencia, de una manera absurda e irracional y a veces de manera cirquense, costumbres del medievo como las únicas que deben subsistir como referentes culturales a seguir y ejemplares en pleno siglo XXI. Y si eso fuera poco, es más analfabetismo político cuando continuamente son profanos y demuestran con sus actuaciones irracionales e insensatas lo que un político debe encarnar en una democracia, como es la representación de un pueblo, respetando los valores democráticos y fortaleciendo la convivencia, y se afanan en volver a la España en blanco y negro, utilizando las instituciones judiciales e informativas para salvaguardar sus intereses políticos aunque con esa actitud generen crispación, odio e incluso prevariquen y ataquen y no respeten la Constitución.

Pero el problema es que, por desgracia, también hay una parte de la ciudadanía que también adolece cada día más de ese analfabetismo político, pues a ese político le interesa que el ciudadano sea ignorante, tenga poca cultura y sobre todo sea profano en cuestiones políticas para así manejarlo para sus intereses. Por ello son capaces de desviar temas para no profundizar en los verdaderos problemas, y ante todo para que se disipen sus prevaricaciones, sus errores políticos y sus corrupciones y manejos con cierta actitud “mafiosa” para conseguir sus objetivos que, siguiendo su analfabetismo político, no son otros que acabar con la legitimidad de un gobierno y el respeto a la voluntad de un pueblo, como marca la Constitución y la democracia.

Por todo ello, frente al analfabetismo político nuestra democracia necesita de una cultura, una educación libre y pública alejada de manipulaciones informativas, falacias políticas, odios y crispaciones. Y sobre todo sobra el analfabetismo político de algunos partidos políticos, pues esta situación es un problema y un peligro para la democracia. Sobran los gritos, las falacias, las actitudes mafiosas. Y ante todo falta el diálogo y la convivencia. Y para ello, lo que la democracia necesita es que la ciudadanía demuestre con su voto y acciones que no es ni manipulable ni quiere que en nuestra democracia el analfabetismo político se haga con el poder .

Creemos en la libertad y a pesar de ellos una gran parte de la ciudadanía no somos analfabetos políticos y pese a ellos y su analfabetismo no somos ignorantes. Tenemos una cultura y cada vez sabemos mejor qué es lo que queremos de los políticos: honradez, diálogo y que utilicen en sus acciones y argumentaciones para generar convivencia e igualdad. Esto no es una utopía, es la realidad que necesita nuestra democracia. El analfabetismo es el problema, por eso hay que erradicarlo. Todos seremos responsables si no lo hacemos.

Ximo Estal Lizondo es socio de infoLibre