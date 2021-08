¿Nacionalizamos las eléctricas?

Publicada el 13/08/2021 a las 06:00

Desde hace años las eléctricas son las que imponen los precios que pagamos todos los españoles. La luz es un bien imprescindible, no es un lujo, por lo que perjudica, como siempre, a los más débiles. Los que tienen un nivel adquisitivo alto pueden poner sin ningún problema el aire acondicionado o la calefacción, pero al que llega justo a fin de mes, o al que no llega, le resulta imposible.

El precio de la energía eléctrica marca cada día récords históricos de subidas. Cada día se lo ponen más difícil a todos los usuarios, al tiempo que estas empresas ganan más y más millones a costa de los consumidores. Si hablamos de los directivos de estas empresas eléctricas, estos reciben cantidades ingentes de dinero, no se lo ganan, porque hacer no hacen nada: solo ponen su cuenta bancaria para que la empresa les ingrese cantidades escandalosas, sin ningún sonrojo. Y eso por no hablar de las indemnizaciones que reciben cuando se van o se jubilan.

Pienso y creo que muchos millones de compatriotas míos piensan como yo, que ante estos desmanes de desaprensivos, el Gobierno del PSOE y UP no hace nada, viendo pasar cada subida como si el tema no fuera con ellos. Con mi voto aporté para que este Gobierno se formase, por eso tengo la obligación de criticarle. Yo voté a este Gobierno para que defendiera los intereses de los españoles, no de las eléctricas. Es una vergüenza que se permita que estos desalmados controlen el precio de la luz. ¿Dónde se ha visto que unas empresas que son oligopolios controlen lo que tenemos que pagar sí o sí? Si hubiera muchas empresas eléctricas habría competencia y contrataríamos con la que mejores ofertas nos hiciera, pero este sector se lo meriendan 4 empresas, que, con la permisividad del Gobierno, hacen lo que les viene en gana.

La solución es muy sencilla: nacionalización de las eléctricas. Más de uno se echaría las manos a la cabeza, pero si se hace, esto no hay quien lo pare, y a Pedro Sanchez no le veo yo por la labor. A mí en particular me está defraudando, pero me está defraudando más UP. ¿Dónde quedó el 15M? Si de una vez por todas se cortara por lo sano, nacionalizando el sector eléctrico, los otros oligopolios de otros sectores se pondrían las pilas. Yo me pregunto si no es un tema lo suficientemente grave como para considerarlo una emergencia nacional. ¿A cuánto tienen que subir el precio de la luz las empresas del sector para que el Gobierno intervenga?

Esto no es más que pura y dura especulación, pero legal. Estos impresentables deberían ser juzgados y se les debería quitar todo el dinero que se han llevado —digo llevado y no ganado—. Pedro, ¿hasta cuándo estaremos en este plan? ¿No vas a tomar cartas en el asunto? ¿Para qué tenemos un Gobierno de izquierdas si hacéis políticas de derechas? No quiero creer que estés preparando tu puerta giratoria y la de algunos miembros del Gobierno. ¡¡¡Nacionalización ya!!!

Santiago Cabañas Martínez es socio de infoLibre