Prevención de incendios

Publicada el 15/08/2021 a las 06:00

Un año más llegan los incendios y un año más nos pilla sin la prevención necesaria para evitarlos. Voy a dar un listado de normas, borrador, para evitar los incendios en los montes españoles. Antes tengo que decir que es más costoso —en dinero, en vidas y medioambientalmente— curar los incendios que prevenirlos. Doctores hay en España para la prevención del medioambiente, pero no los han puesto a trabajar para evitar los incendios. Eso es culpa de los gobernantes que hemos tenido y no me gustaría decir que tenemos. A mis 81 años no aspiro a un puesto de trabajo, a lo que sí aspiro es a colaborar con los gobernantes para hacer realidad el final de los incendios. Desde hace muchos años vengo proponiendo el borrador de los incendios y el borrador de las aguas públicas. Nadie me ha hecho caso, como si fuera un extraterrestre. Por última vez lo voy a intentar, así es que no se quejen de falta de colaboración.

Borrador de normas para intentar evitar los incendios

Inclusión, en el Código Penal, del delito de terrorismo ecológico para las personas que intencionadamente le prendan fuego a los montes. Jamás podrá ser urbanizable un suelo que haya sido pasto de las llamas. Limpieza de los montes, sobre todo de los que pueda provocar un incendio. En primer lugar se debe prender fuego a los matorrales y así sucesivamente. Al limpiar los montes, preparación de zonas con recipientes donde se puedan depositar los restos de comida, cristales, papeles, latas y cualquier utensilio que pueda ser un peligro para incendiar los montes. Habilitar caminos suficientes para, en caso de incendio, que los equipos de bomberos pueden llegar rápidamente al lugar del fuego. Instalación de las conducciones de agua suficiente para las necesidades de bomberos. Educación en los centros de enseñanza para saber lo que se tiene que hacer para evitar los incendios y el respeto al medioambiente o naturaleza. Habilitar lugares, días y horas para hacer fuego doméstico, con las correspondientes sanciones para quienes incumplan las normas. Hasta la cárcel si fuera necesario. Ganado necesario para comer los matorrales y personal suficiente para el pastoreo. Dedicar los recursos económicos que cuesta cada año apagar los incendios a la prevención de los mismos. Y a cuantas medidas sean necesarias para una prevención eficaz de los incendios. Realización de los cortafuegos necesarios para que no se extienda el fuego a otras zonas linderas. Una de las principales causas de transmisión del fuego a los arboles son los arbustos. Para reducirlos o eliminarlos, inversión en ganado para que se encargue de la eliminación de los arbustos y contratación del personal necesario para el pastoreo.



Esto son las normas que se me han venido a la cabeza. Seguro que se ampliará el borrador de normas para prevenir los incendios.

Posiblemente, con la ampliación y aplicación de las normas elaboradas se evitaría gran parte de los incendios. Espero y deseo que quienes tienen las competencias para prevenir los incendios forestales, si lo estiman conveniente, las pongan en práctica antes que lleguen nuevos incendios.

Sin la colaboración de casi todos no es posible prevenir los incendios. Hacen falta colaboradores de los gobiernos de turno. No vale quejarse sin hacer nada o casi nada. Esto se para con la colaboración de la sociedad. No hay otra forma de abordarlo con éxito.

Los incendios son contaminantes y el cambio climático es fruto de la contaminación. Las vacunas no son curativas, pero lo que sí cura es reparar el cambio de la climatología. Si no desciende la contaminación no es posible modificar el cambio climático.

___________________

Pepe Espuche es socio de infoLibre