Medios decentes y otros

Publicada el 17/08/2021 a las 06:00

"Unos medios, una prensa cínica, mercenaria y demagógica producirá un pueblo cínico, mercenario y demagógico" (Joseph Pulitzer).

Bochornoso, escandaloso, indignante, detestable. Con cualquiera de estos terribles adjetivos se puede calificar lo que estamos viviendo estos días en España con los anuncios y silencios de los medios sobre el caso Messi. Yo estoy avergonzado por completo. Lo comento.



No pretendo infravalorar a Messi, que me ha parecido un gran futbolista, quizás el mejor de todos los tiempos. Tras 21 años conquistando muchos títulos en el Barcelona y percibiendo hasta 555 millones de euros, ha decidido dejar "el club de sus amores" y fichar por el París S.G, donde se va a embolsar 40 millones netos por temporada.



Messi para muchos es un dios y la prensa lo ha encumbrado hasta el olimpo como el ser más poderoso, lo más importante y digno de conocer en estos días, hasta el punto que ninguna noticia se ha situado por delante de la de su marcha al PSG, pues la mayoría de la prensa y casi todos los medios y cadenas han estado horas distrayendo al personal con tan suprema noticia.



Solamente un par de digitales como infoLibre o elDiario.es, que suelo leer por su decencia informativa, se han apartado de este vergonzoso disparate colectivo. Veamos, por ejemplo, las noticias que han ocupado los titulares estos dos medios citados. Decencia total.



–Solo el 1% de los países pobres ha recibido algunas dosis de vacunas.



–El precio de la luz encadena récords en agosto.



–Grecia arde con los incendios más graves de su historia.



–Alemania y Bélgica sufren inundaciones que arrasan cientos de kilómetros.



–La inspección de trabajo multa a 5.500 empresas por fraudes en los Ertes.



–La Banca prepara una lluvia de dividendos para sus accionistas tras despedir a mas de 15.000 trabajadores.



Ahora veamos algo de lo mucho que han publicado como primera noticia otros medios y cadenas nacionales. Casi todas las cadenas, incluso laSexta, han abierto sus telediarios con las noticias de Messi por delante de incluso de los datos de la pandemia en España. Indignante.



–Goldman Sachs, el gran banco de inversiones, se pilla los dedos por culpa de Messi con su préstamo de 525 millones otorgado al Barça, en el pasado mes de mayo. (El Confidencial).



–Messi se desplaza a París en un vuelo privado para firmar su contrato faraónico en el que cobrará 40 millones netos por temporada, libres de impuestos, hasta 2023. (El Mundo).



–Hasta que logren dar con la casa de sus sueños, Messi y su familia se alojarán en un lujoso hotel de 5 estrellas cerca de la torre Eiffel, con un coste por noche de 20.300 euros. (Abc).

–Messi llora por la ruina del Barça, pero sonríe en París (El País).



–El PSG ya ha puesto a la venta la camiseta de Messi con el numero 30 que oscila entre un precio de 158 euros para adultos y 138 para niños (La Razón).



Obsérvese que ninguno de estos medios ha mencionado en estos días que Messi ha tenido que abonar más de 4 millones de euros por su presunto fraude ante el fisco español. También han silenciado las noticias que siguen apareciendo sobre las cuentas opacas del emérito en distintos países. Esas menudencias no les preocupan ni interesan a la ciudadanía. Menudos medios.

Alfonso Jiménez es socio de infoLibre