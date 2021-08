Publicada el 14/08/2021 a las 06:00

A los Maquis

No entiendo mi país. Ni me gusta cuando lo entiendo. Dan ganas de echarse al monte

Un virus plantea un reto científico y medico. Una pandemia un desafío social. “Saldremos mejores de esta pandemia”. No, no saldremos mejores. Miente quien hace tal afirmación. Es falso y a la par estúpido. Saldremos, los que lo consigamos, con mas odio e indiferencia de la que ya arrastramos. Dan ganas de echarse al monte y no escribir ni un miserable párrafo. Pa que.

La violencia que escupe día tras día esta sociedad, es brutal, salvaje. La tarde escupe del mismo modo calor. 12 de agosto 37 grados. "Lucifer, la ola de calor, abrasa Italia con cuarenta y nueve grados en Sicilia". Rezaba el titular de El País. "Verano, ola de calor y repunte al alza del ladrillo", otro titular en este mismo medio. Y uno que tiene la querencia de perderse entre titulares, se pregunta: ¿Dónde narices esta la noticia? Probablemente en mi sobrina de cuatro años que huye despavorida a la playa.

Hay quien se echa al monte, para escribir o disparar, como hacían los maquis. Gente fiel, honrada, noble. Por pura supervivencia frente a las hordas fascistas.

"España supera los 60 millones de dosis de vacunas administradas". Abría otro titular no se donde. Vale, esta debe de ser la noticia. Calculo grosso modo que hay 30 millones de españolitos, vacunados con la pauta completa. No esta nada mal, asimismo pienso, grosso modo. Y fíjate tu, estimado heater que, desde aquí, desde esta tribuna y por que me da la gana, felicito al Ministerio de Sanidad, Consumo y Servicios Dociales por su estrategia en la vacunación covid-19. Ala, ahí os dejo algo de carnaza.

El gato del vecino, no deja de escrutar y valorar mis gestos. Juanito Cuenca no entiende nada. Demasiado temprano para el y tal vez para mi. Es lo que hay.

De purísima y oro.

_______________________

Pako Martí es socio de infoLibre