Publicada el 25/08/2021 a las 06:00

Hay que leer la teoría de las desigualdades económicas de Thomas Piketty para ser woke (despierto, alerta). 1000 páginas de libro. Te da en la cabeza y te deja K.O. Hubo que leer El capital de Karl Marx, dos tomos, uno para cada hemisferio del cerebro, para que te pete bien.

22 de agosto. Calor.

“Ha sido usted cancelado: el movimiento woke y su falta de relativismo moral”, abría o rezaba —prefiero rezaba— el titular de un medio digital. Esta denominada por algún flipado nueva conciencia social, las ideas que no entran en un grado de aceptable se consideran inmorales, radicalmente inmorales. Ahí lo dejo, y añado: los caballos pintados a rayas no son cebras.

No hace mucho, hace mas bien poco tiempo, recibía en El Perdidos, el acuse de recibo de un texto que mandé a un, llamémosle importante, diario digital. En su respuesta se cuestionaban si dicho texto encajaría en su línea editorial. Les conteste que, si no encajaba, con un par de martillazos solucionábamos el problema. Me la sudan las corrientes intelectuales, el relativismo y las líneas editoriales. Es lo que hay.

22 de agosto. Calor y nubes. Tal vez llueva.

Mientras acontece el salvajismo talibán, con sus pintas de neandertales y sus kaláshnikov, cercan, atrincheran la vida de 19 millones de mujeres y niñas afganas. Los rostros femeninos han sido borrados con pintura de escaparates y carteles. El salvajismo y el terror talibán, ese que nos da pereza ver mientras dormitamos frente al televisor a la hora de la siesta, vive en Kabul. La geopolítica se fue al carajo y estos indecentes, que se parecen a los que tomaron el Capitolio en Washington, campan a sus anchas.

Hay que estar despierto, alerta. Solo tengo el cursor y el teclado para disparar desde mi posición de maqui. Aquí no hay ningún relativismo moral, esto se llama genocidio, señores.

Los nazis asesinaron a seis millones de judíos europeos. ¿A cuántos millones de afganos serán capaces de asesinar los talibanes? Esto es lo que hay y desgraciadamente acontece.

De purísima y oro.

_________________

PaKo Martí es socio de infoLibre