Es necesario incrementar la demanda

Hay un stop de la producción en España cuantioso. ¿Cómo ha llegado al stop de la productividad? Si no queremos tener el stop de la producción hay que incrementar la demanda. ¿Cómo se incrementa la demanda? Haciendo un reparto justo de los beneficios que generan las empresas de producción, distribución y servicios. Si no se hacen un reparto justo de los beneficios, tendremos un stop de la producción porque no se podrá consumir y con ello tendremos más desempleados/as y menos dinero para ampliar y hacer nuevos servicios. Esto es como la pescadilla que se muerde la cola. Menos ingresos, más paro, menos ingresos a la Agencia Tributaria, menos servicios y así sucesivamente.

En un alto porcentaje también son responsables, las instituciones públicas municipales, que dan las licencias de apertura a empresa de producción y distribución y servicios sin planificación alguna. La economía de libre mercado es la madre de la responsabilidad o sea el liberalismo o el neoliberalismo. Esto viene del capitalismo. El capitalismo emplea tantos nombres como sea necesario para pasar lo más desapercibido posible.

Algo tan sencillo de entender, cuesta trabajo entenderlo a la oposición. Esto no significa que todos/as y los trabajadores/as tengan el mismo salario. Los salarios están en función de la sabiduría y habilidad de trabajadores/as. Hay diferentes calidades y responsabilidades de trabajo. Dependiendo la responsabilidad que pueda tener en las empresas y la cantidad de trabajo que se haga, así será el salario que tengan. Por lo menos en la empresa pública y eso se adquiere con sabiduría.

La importancia del reparto justo de los beneficios empresariales. Cada año hay menos emprendedores y eso debe a que los pequeños emprendedores van desapareciendo, ¿Responsabilidad que desaparezcan los emprendedores? La falta de medidas preventivas y planificación democrática para que no desaparezcan los pequeños emprendedores de cualquier especialidad que sea.

Por eso la importancia de saber razonar. El razonamiento llega a la mente a través de una metodología de estudios que contenga la educación integral de la persona. La mayoría de los métodos de enseñanza se limitan a memorizar y no a comprender. La izquierda debería enseñar de forma diferente a la derecha o extrema derecha. Los métodos son muy importantes aplicándoles como corresponde. La mayoría del profesorado está acostumbrado a los métodos que, desde tiempos inmemoriales, se han venido aplicando. Es decir, aprender a memorizar.

Si no se aprende a razonar sobra todos los métodos de enseñanza. Hay que elegir el método más idóneo que enseñe a comprender y una vez que comprende los alumnos, la memorización se adquiere más sencillamente. El aprendizaje es una cosa difícil o fácil según el método de enseñanza con que aprenda. Los avances tecnológicos no enseñan a razonar. Siempre es lo mismo o parecido. Reconozco que sin el avance de la tecnología estaríamos más para atrás del rabo. Los avances de la tecnología no enseñan a razonar. Los avances de la tecnología incrementan la producción y facilita la distribución y el trabajo de los servicios. El consumo, lo que aumenta la producción, se necesitan recursos económicos para consumirlo. Si no se distribuye los beneficios adecuadamente y justamente no se puede consumir lo que aumenta la producción con las nuevas tecnologías. Es posible que les dé miedo a los que producen y cierran las empresas. El dinero en paraísos fiscales no tienen movimiento y el dinero necesita moverlo para darle a los trabajadores y trabajadores lo que les corresponde y lo empleen en sus necesidades. Veréis como se corrige el desempleo si el Gobierno de Coalición trabaja en la misma línea diseñada.

Está claro, como el agua cristalina. Esta es una de las propuestas del mercado. Hay varias más, los electores tienen en su mano cuando, hayan elecciones, votar la opción que considere que defiende mejor sus intereses. Con miedo y sin miedo no hay otra salida que distribuir mejor los beneficios. Está claro, muy clarito o so pena que la gente se conforme a vivir con poca dignidad o ninguna.

Esto necesita reflexión o ninguna, según se mire. Lo que necesita está propuesta, porqué es una propuesta, es que tenga muchos seguidores y no penalice, en las urnas, a los que intentan lentamente, hacer que esto pase de largo. Por lo menos yo he disfrutado con la escritura de este artículo. Espero y deseo que sea publicado en infoLibre y lo mande a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.

Pepe Espuche