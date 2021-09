¿Todo vale?

Publicada el 16/09/2021 a las 06:00

No ha sido casualidad que el mismo día en el que la prensa nacional hace referencia al turbio asunto del cuadro de Goya y su beneficiosa venta, punible o no, legal o ilegal, con fraude fiscal o no; sí, ese mismo día, Esperanza Aguirre se posiciona en su apoyo a Ayuso y se refiere a la dirección nacional como esos chiquilicuatres. Algo avanzó Cayetana, los días anteriores en ese sentido.



No es casualidad que Esperanza haya hablado el mismo día que salta la noticia del cuadro de Goya, así, tal vez, logre que se difuminen las repercusiones políticas sobre el PP, sobre su persona y la de su, también, egregio, consorte.



Sin duda, la respuesta de García Egea no tiene el menor asomo de casualidad al verse obligado a contestar al apoyo a IDA y a las despectivas palabras hacia la dirección nacional del PP.



Nada tengo que decir sobre las discrepancias entre las facciones en disputa de un partido político. Con su pan se lo coman.



Lo que es verdaderamente destacable es que Egea reconoce la corrupción del PP, aunque la circunscribe a Madrid. Es curioso que diga una verdad para descalificar a una compañera de partido y que diga mentira tras mentira cuando se refiere al gobierno de la nación. Creo que eso es lo más destacable.



Lo normal es que se descalificara con una mentira o medio mentira a una compañera de partido, como sucede en una pelea de niños que cogidos por sorpresa en una disputa de la que no saben salir airosos y se inculpan unos a otros; pero no. Se inclina por la verdad. Pero aún así tampoco dice toda la verdad, pues la corrupción del PP en Madrid no ha tenido de momento, ningún coste electoral para ese partido en Madrid, pero tiene que decir esa mentira para hundir en lo posible a su, por ahora, némesis. En definitiva, le preocupa el posible fracaso del PP en Madrid, más, mucho más que el tema de la corrupción.



En cambio, cuando hace referencia al Gobierno de coalición solamente dicen mentiras cuando debería decir verdades para descalificarlo. No hay gobierno que no merezca críticas, sea o no de coalición, es imposible que no se pueda mejorar su gestión en muchos o en algún aspecto. Pero no, se limitan a desacreditarlo sin aportar una sola idea excepto la descalificación generalizada, y si es necesario hacerlo en Bruselas, pues allí se va la cabeza, por decir algo, del PP para proclamar las maldades del gobierno.



Esa inversión de papeles evidencia que no son niños, que lo que dicen está perfectamente programado, dicen la verdad cuando no les perjudica y mienten cuando creen que la mentira les beneficia.



Esa será su perniciosa herencia para la historia política de esta sociedad. Herencia que no compensará los logros que podrían hacer, que no hacen, ni pretenden hacer en su labor de oposición.



Fracasan como oposición y como organización política.



José Amella Mauri es socio de infoLibre