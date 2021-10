“Disculpen que no me levante”

Publicada el 04/10/2021 a las 06:00

Llevo el cursor cargado. Dispuesto a darme de hostias con las mejores plumas de este país. Bonito epitafio. No del mismo fuste que el de Groucho Marx –que no es mas que una leyenda urbana–, pero molón. Ahí lo tienes J. Cercas o J. Maraña. A puertita gayola.

De monarcas zascandiles y puteros. De esos que van de un lado hacia otro sin hacer nada de provecho. Especialistas en llevárselo muerto. De donilleros, trileros y estólidos. De ese tipo de personajes está hecho mi país. Y al que le duelan prendas, ya saben: agüita. Esto es lo que hay y acontece.

¿Qué narices es color tiza? Blanco, blanco roto –que hay que tenerlos gordos para llamar a un blanco, roto, ¿qué le han dado una leche?–.

No sé, no recuerdo dónde leí, que había que escribir para que cada palabra soportase el peso de las que no están. Esto es color tiza. Tiza con la que escribía en el encerado y, cada error o cuando te quedabas en blanco roto, te caía una hostia del techo. Y es por esto, por lo que, de mayor, me acostumbré a llevar siempre el cursor cargado. Para que no me cayesen hostias del techo. Que me caen.

Uno, el que escribe y soporta el peso de las palabras que no están… y si no están, no están, no existen, no pesan. Leía entre titulares, noticias para una sociedad o un mundo que ya no existe. la mayoría de color tiza.

El alerón trasero de mi teclado, más comúnmente conocido como DSR, parece que no da más de sí y, cualquier volantazo o giro, me puede sacar fuera de pista, del artículo.

El curso parlamentario ya apunta las asignaturas troncales del mismo. Crispación y malos modos. Los personajes de sainete que apuntaba en el inicio, serán los protagonistas de las noticias. Zascandiles, donilleros, trileros y estólidos. El blanco tiza no es mas que blanco. Es lo que hay, y acontece.

De purísima y oro.

Pako Martí es socio de infoLibre