El infalible voto de Vargas Llosa

Publicada el 05/10/2021 a las 06:00

Las deleznables declaraciones de Mario Vargas Llosa en la convención del PP, la que pretendía consagrar a Casado como líder universal e infalible de la derecha (con el permiso de Díaz Ayuso, claro), solo pueden calificarse de profundamente antidemocráticas. Afirma el Nobel de literatura que lo importante en unas elecciones no es la libertad para votar, sino saber votar. Que hay que votar bien, porque ya hemos visto qué les ocurre a los que votan mal (?). Lo importante no es poder elegir, sino elegir bien.



Hombre, eso está muy bien, pero quién es el bonito que nos dice lo que está bien y lo que está mal. En román paladino, todos hemos entendido a don Mario: solo su voto y el de los suyos es el que vale, el único que vale, lo que me trae a la memoria el lema del palacio familiar de Valle-Inclán y que recoge Gómez de la Serna en su biografía del autor del 98: el que más vale/no vale tanto/como vale Valle. Parafraseando: el voto que más vale/no vale tanto/como el voto de Vargas Llosa.

Hablemos de la lectura, que es lo suyo. Lo esencial no es gozar de la libertad para leer, sino la capacidad para leer buenos libros. Ya lo decía Jiménez Lozano, no es tan importante leer como saber lo que hay que leer, porque ya me dirán ustedes, queridos lectores, de qué coño sirve leer sin más las páginas amarillas. Votar bien, leer bien, trabajar bien, todos queremos acertar en lo que hacemos en cada momento y ámbito de la vida. Saber elegir es esencial, y para saber elegir hay que partir de una buena educación, una buena enseñanza, contar con una buena base, pero volvemos a lo mismo, quién determina cuál es esa buena educación o esa buena enseñanza, ¿el que defiende la igualdad de oportunidades con independencia de la posición económica de cada cual o el que te vende el discurso neoliberal que todo lo basa en la destrucción de lo público para conveniencia de lo privado, y por ende, en defensa de una educación de calidad, pero solo para aquellos que pueden permitírsela? Si es así, que usted, don Mario, nos diga que hay que votar bien solo puede significar que hay que votar a quien usted no votaría nunca, aunque dudo que esa fuera su intención. Dicho todo desde mi más profunda admiración por sus libros, pero solo de sus buenos libros.

Gonzalo de Miguel Renedo es socio de infoLibre