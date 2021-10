“Tú a la Moncloa, y yo a la Puerta del Sol…, de momento”

Publicada el 14/10/2021 a las 06:00

Ya finalizó, al fin, el circo itinerante del PP para convencer a sus pupilos de que Casado es el líder para gobernar España y no un líder fracasado. O sea, han intentado unir en torno a su cabecilla a la dispersa secta pepera. Y es que un horizonte judicial sombrío, muy sombrío la verdad, espera a Casado y a sus sustitutos/as. El PP está o estará en el banquillo por las causas que vienen: Gürtel, Púnica, Kitchen... etc, etc.

Las rutas del cónclave pasaron por varios escenarios de ciudades del país para acabar en Valencia con la traca final de autopromo del becario ya abortado, a pesar de lo que promete o vaticina (el gran mentiroso, el expresidente Ánsar).

Invitados corruptos condenados y demás conservadores como Sakorzy, Vargas Llosa, etc., políticos y personajes ya irrelevantes ahora. Todo eso ha emponzoñado la convención pepera. Pero Casado quiere “tomar el buen ejemplo” de Sarkozy, que ya acumula dos condenas por corrupción. El líder de la formación popular no ha dudado en alabarle (habla de “valores compartidos”), con palabras especialmente llamativas teniendo en cuenta el historial corrupto que envuelve a Sakorzy y también al Partido Popular, Génova 13.

Está muy bien la idea de la ruta de feria pepera por diversas ciudades, pero para ellos, el electorado, el ciudadano de a pie, tiene que entenderlo y no se ha enterado aún muy bien de qué iban. Mucho ruido y pocas cosas claras…

Hasta que llegó Aznar. ¡Ánsar´ en Sevilla, qué maravilla! En la ciudad de la Giralda se meten en el cuerpo una sobredosis de aznarismo para compensar los patinazos de esa charlotada de cónclave.

Aznar: "Ese que se sienta al fondo (P. Casado) será presidente. Y ahora lo digo, serás presidente y lo harás bien". Vamos aviaos como eso ocurra como lo de las armas de destrucción masiva y la soberbia de decir que no pido perdón por eso ni por nada lo diga quien lo diga…

Y Ansar le aconseja “orden, bajar impuestos, no pedir perdón por nada ni a nadie y subordinar la política internacional a EEUU.

Un Ánsar soberbio, engreído hasta más no poder, que tiene una expresión antinatural y muestra una tensión facial francamente dura.

Es el exjefe de Gobierno que más ministros tiene procesados judicialmente, ni más ni menos que 12 de 14, es decir casi el 90% de los miembros de su gabinete están, o han estado o pueden estar, en prisión. Y el remate de Rato encarcelado, ese “milagro de la economía y mejor ministro de España”, tal como nos lo presentaba Ánsar, que decía “mi olfato no falla…”

Atiborraron el recinto con extras bien pagaos y llenando* de autobuses –procedentes de las sedes peperas provinciales– las carreteras de España camino de la plaza de toros de Valencia. Y allí fue la traca final de la convención pepera.

Teogea, desgañitado, gritando eso de “un proyecto ganador con 176 diputados”. Y repetía desgañitado: "Proyecto ganador, proyecto ganador". Pero, Teo campeonísimo, ¿de quién, de Ayuso, de Feijóo o del ya decaído Casado?

Y es que ni los barones más veteranos del PP se aclararon. Por ejemplo, Fernández Mañueco y la propia Ayuso balbuceaban –sin entendérseles bien–, no sabemos si decían meridianamente claro –o medianamente claro–, que el futuro del PP es Casado.

Para mí creo que no es ni ligeramente claro que Casado aguante mucho en la cúpula del PP.

Y los barones peperos cerraron filas. Pero eso puede significar tanto que nadie salga del partido como que nadie entre. No saben si deben ir al centroderecha con pactos institucionales o agarrarse al carro de la ultraderecha de Vox para gobernar.

En esos congresos ambulantes, bajo el lema Creemos en España, los populares de Casado pretendían así rearmarse ideológicamente, fijar sus líneas maestras y alejarse de los bandazos ideológicos y las disputas internas. Cosa harto difícil con la escasa habilidad política y las varas que maneja su líder. Además, en este cónclave de autocomplacencia pepera ha buscado exhibir unidad interna a pesar de la fuerte tensión de las últimas semanas con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, y su creciente debilidad como aspirante a gobernar el país.

Y en los camerinos del carromato feriante del candidato popular a la Presidencia del Gobierno –sea cuando sea, o nunca–, mientras Teogea sujetaba el espejo con rostro risueño, encandilado, miraba a Casado que balbucía: “Espejito, espejito mío, ¿hay alguien más guapo y listo que yo en la tropa pepera?” Y ya le habían advertido Mpuntorajoy y Ánsar con su característica ironía: “No hay dos sin tres”.

¿Se referirían a él, Casado, o a Feijóo o a la acaramelada IDA Ayuso?

Ella fue verdaderamente la estrella absoluta de la convención del PP: vítores, aplausos y problemas de seguridad y euforia desbordada.

O a lo mejor IDA Ayuso se lo monta en solitario: ser jefa del PP en Madrid, ahora, y luego del nacional y aspirante al Gobierno de España. Eso es lo que le sopla al oído M.A. Rodríguez, el inefable MAR, gran conocedor de esas estrategias.

“Pablo, tú a la Moncloa y yo a la Puerta del Sol, de momento”.





Ángel Lozano Heras es socio de infoLibre