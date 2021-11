Ni 'felipismo' ni 'zapaterismo' ni 'sanchismo', sólo socialismo

Publicada el 01/11/2021 a las 06:00

Que España era un país ísmico (que no sísmico, aunque también) ya lo barruntó Ramón Gómez "El de la Serna" cuando publica sus famosos Ismos en 1931 donde, a diferencia de sus colegas franceses, también se atreve además de con las tendencias artísticas y literarias (impresionismo, cubismo, etc.) a ismizar nombres de artistas como Picasso, Archipenko, Liptchitz, Lhote, Charlot y Rivera queriendo con ello significar entre su proverbial ironía y ansias trascendentalistas que la singularidad del artista individualmente considerado también podía superponerse e incluso obnubilar a la tendencia; así Picasso introduciría el "picassismo" como una variante personalísima del cubismo de igual manera que Chaplin alumbraría el "charlotismo" como una forma especialmente genial de comicidad.



De igual manera en nuestra jerga política se habla por parte de la derecha para intentar diluir el nombre de la marca (es decir, del partido, y así ridiculizarlo al tiempo que enfatizar el personalismo del líder) de "felipismo", "zapaterismo" y ahora de "sanchismo" como maneras peculiares de entender las diferentes etapas del PSOE en el Gobierno. Pero como en esto nadie tiene la patente, también al contrario se habló y se habla de "aznarismo" y de "marianismo" e incluso de "aguirrismo" y de "ayusismo", sin embargo hasta ahora nadie se ha atrevido a hablar de "casadismo", lo que sin duda es indicio más que claro de ninguneo mediático y de que carece de las virtudes singulares capaces de ser considerado en su ismidad.



Es por ello que no puedo más que aplaudir la iniciativa unificadora de nuestro actual presidente del Gobierno al fundir en uno solo, en el socialismo democrático, los tres personalismos que se le atribuyen: felipismo, zapaterismo y sanchismo, ismos que pertenecen a una sola matriz llamada PSOE y esperemos que por muchos años a pesar de etiquetas personalistas no muy bien intencionadas.

Francisco Javier Herrera Navarro es socio de infoLibre