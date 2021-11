Publicada el 05/11/2021 a las 06:00

Últimamente se ha impuesto en nuestra jerga cotidiana el eufemismo "irse", por "morirse", y "nos dejó", por "murió". La verdad es que me cuesta mucho comprender ese inconsciente colectivo que tiene tal yuyu a emplear el verbo "morir" y sus derivados. La incomprensión es tanto mayor cuanto que tenemos a la muerte a diario hasta en la sopa y convivimos con ella a todas horas con asesinatos ficticios o reales, catástrofes naturales o provocadas, guerras, persecuciones, asaltos,, etc.



Parece ser que a medida que se nos banaliza la muerte, más la tememos en la realidad, como si no hablar de ella supusiera su instantánea desaparición y nuestra entronización en el paraíso dantesco para bálsamo de nuestras conciencias y promesa de una vida eterna en perpetua felicidad. Nada más lejos.



Salvo los extremos del suicida o del ciudadano que responsablemente quiere dejar de existir por enfermedad irreversible, no es razonable pensar que nadie quiera "irse" de esta vida por muchos paños de lágrimas que llenemos con nuestra insatisfacción y nuestro egoísmo.



Nadie se va de esta vida, nadie nos deja, conscientemente, pues ese impersonal implica conciencia del tránsito, y en la mayoría de los casos quien muere es contra su propia voluntad... Dejémonos ya de eufemismos cursis y palafreneros: nuestro pariente o familiar "murió", "falleció" y similares, simple y llanamente, sin rodeos.



Es el mejor tributo que podemos rendir a la vida de la que la muerte es parte sustantiva; de la otra manera nos engañamos pensando que la muerte no va con nosotros, que son los demás quienes se mueren y que nosotros somos eternos.



No hay mejor tributo a la vida que aceptar la muerte con sus letras, con sus pelos y señales; sólo así se nos hace manifiesta la máxima calderoniana de que nacer ya es empezar a morir, cosa que olvidamos con mucha frecuencia.



Hoy la verdad es que viene al caso.

Francisco Javier Herrera Navarro es socio de infoLibre