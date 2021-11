Publicada el 13/11/2021 a las 06:00

“Si no salta la sorpresa la bancada de la izquierda votará en pleno con la nariz tapada. Para los diputados del PSOE será un día triste, a la altura de aquel en que sostuvieron a Mariano Rajoy en el gobierno. Para UP resultará todavía peor, un aterrizaje en la triste realidad. Para el PP, en cambio, no será un problema. Hace tiempo que perdieron el olfato”. Pablo Ordaz.

La perversión perseguida, calculada, trabajada y muchas veces conseguida del sistema, del orden establecido para convivir aceptando y respetando las instituciones encargados de gobernarnos, de establecer los rigores éticos, mínimos y universales, capaces de mostrar respetabilidad y ejemplaridad, siquiera por la propia autoestima de la sociedad que nos conforma.

Pero no es así, desde hace mucho, desde casi siempre, tal vez, con picos de indecencia e iniquidad que, de vez en cuando, sobrepasan y denigran cualquier vana esperanza en seguir creyendo, respetando, aceptando a quienes, por procesos inaceptables, llegan a arrogarse representatividad poderosa, empoderada, tan legal como nauseabunda, ante sus representados, es decir ante todos nosotros, reducidos a la nada pisoteada y expoliada por unos pocos, aunque la capacidad del contagio en la marrullería y en el filibusterismo sea imparable…

De tal manera que aquellos personajes, de literatura, aquellos pícaros, trapisondistas y fulleros del Siglo de Oro, subidos al paradigma de “nuestra alma mesetaria”, ya solo muestran su candidez en su comportamiento frente al amoral desparpajo de los actuales gestores, unos muchos más que otros, de nuestra sociedad.

Y el último ejemplo lo tenemos en la presentación, por parte del PP, ese partido de “la derecha como dios manda”, ¡vaya papelón para ese buen dios!, de las candidaturas para ocupar las vacantes en el Tribunal Constitucional, especialmente en el caso del juez Enrique Arnaldo.

Tras haber estirado hasta la náusea y el desprecio a las prescripciones de la propia Constitución al respecto sobre la obligatoriedad de la renovación en los altos estamentos, en las, tan cacareadas, sagradas Instituciones, por parte del PP, por cierto, pues ahora se continúa con el coup de force de un trágala indigerible, a cuenta del candidato, para obligar en principio a que, tanto el PSOE como UP hayan declarado que “le votarán con la nariz tapada”, como si se tratara de un mérito, no de una claudicación de valores morales echados a la basura, una vez más, en aras, según dicen de asegurar, a la fuerza ahorcan, de la renovación de tan altas instituciones, como en este caso el Tribunal Constitucional, ni más ni mucho menos.

Y así se ha presentado y se va a votar favorablemente a “una pieza de magistrado”, como decía el diputado Baldoví, presentado, en principio, por el PP, como “idóneo”, cuando solo resultará ser un “sapo” que habrá de haberse tragado la izquierda en el Gobierno, en una continuación del ambiente, “sólido, líquido y gaseoso”, de corrupción estable, de degradación instalada, de efectos tremendos para minar definitivamente, o eso me temo, la confianza en las citadas Instituciones y, en este caso, de la clase jurista, ya de por sí desprestigiada.

Y así, de acuerdo con lo que afirma Pilar Velasco: en la votación prescrita para dar fe de la renovación propuesta, tanto PSOE como IU “votarán sí a quien estuvo imputado por soborno y absuelto por prescripción, sí a quien infringió la ley con un contrato secreto para cobrar en dos universidades y colocar a un colega de despacho, pago mediante. Votarán a favor de quien mintió en su currículum al Parlamento, asegurando que dejó su empresa en 2.017 y siguió contratado dos años más. Votarán a favor de quien tuvo con Eduardo Zaplana, Jaume Matas e Ignacio González, tres dirigentes encarcelados, una relación más allá de la cordialidad parlamentaria. Se la jugó con el expresidente de Madrid pasándole información de los cambios en la Fiscalía en pleno caso “Lezo” ¿a cambio de qué? No lo sabemos. Además de facturar un millón de euros con administraciones del PP, cobrar a la televisión balear por monitorizar leyes mientras era funcionario, hacer operaciones inmobiliarias con Matas en el paraíso fiscal de Belice, o prometer a su cuñado reflotar un negocio de biodiesel… le votarán sí”.

Ante la vista de tales “descubrimientos” trabajados y realizados por la labor de la prensa, ¿con qué fin?, salvo que se trate de embarrar y ensuciar el prestigio y la ejemplaridad supuesta para miembros de ciertas instituciones que deberían estar alejados de toda sospecha, incluso de la más pequeña. Salvo que se trate de una estrategia bien planificada, precisamente para alcanzar ese propósito. Tal vez para justificar cualquier desmán echado al estercolero de la aniquilada decencia o dignidad. Tal vez porque creerán que “todos somos iguales”… en el barro de la perversión bien trabada.

En cualquier caso: “PSOE, PP y UP ratifican a Arnaldo para el TC con el rechazo de 11 diputados díscolos”. ¿De verdad alguien se creerá en serio que el prestigio del TC, y por ende el de los y las magistrados/as, en general y en particular el de quienes componen el citado Tribunal, permanecerá inalterable?

…Y la sorpresa no saltó.

Antonio García Gómez es socio de infoLibre