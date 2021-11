Publicada el 19/11/2021 a las 06:00

Uno, al que las hostias del cursor y la ingrata actualidad hicieron que perdiese por el camino todo punto de referencia. Hoy, al parecer, me reencontré con el texto, entre Gran Vía y Callao… by the face.

Brujuleando entre titulares cansinos como el de Enrique Arnaldo “Muñidor de las tinieblas jurídicas de PP” o el del diputado rebelde Odón Elorza, así como los sempiternos Ayuso/Almeida, decido si seguir o no con este artículo. Me aburren a la par que avergüenzan.

De más calado y nada baladí es lo que acontece en Cuba. La marcha cívica por el cambio fue convocada para este lunes 15 noviembre por la plataforma Archipiélago en La Habana y otras ciudades cubanas. Lloverán hostias a punta pala. Cuando se sacude una isla para que finalice la violencia, se libere a todos los presos políticos y se respeten todos los derechos de los cubanos, llueven hostias, siempre, seguidas por el titular del gobierno de “provocación desestabilizadora”. Es lo que hay.

La actualidad no depara nada que no se lea entre titulares. En Sudán, Líbano, Venezuela, Afganistán, Etiopía, El Sahel, Yemen, Somalia y 12 países más, que no pienso enumerar, se muere varias veces al día. Se muere de una bala perdida, de un machetazo en la cabeza o de hambre. Se muere. Este es el legado.

El cursor, cobarde y tramposo, parpadea inmisericorde. El muy hijoputa sabe que tiene la batalla perdida. Un artículo más que probablemente pase desapercibido, si ve la luz. Un artículo por la cara, sin ínfulas ni medias tintas.

Entre Gran Vía y Callao y tras un café, solo. Es lo que hay.

De purísima y oro.

Pako Martí es socio de infoLibre