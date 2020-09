José Luis Rodríguez Zapatero: "La Ley de Memoria hace nuestra democracia más perfecta"

Publicada el 21/09/2020 a las 06:00

Sorprende que un expresidente del Gobierno se muestre tan abierto a hablar con los medios de comunicación, sin límite alguno. José Luis Rodríguez Zapatero mantiene, pese al paso del tiempo, su personal estilo basado en el buen talante. Se esfuerza en aportar siempre un tono positivo y en evitar el enfrentamiento directo con quienes no comparte el mismo punto de vista. Llama la atención su firme apoyo a la evolución de las fuerzas progresistas en nuestro país, en claro contraste con otras figuras históricas del socialismo español que parecen añorar con nostalgia los tiempos en los que ellos ocuparon el poder.

Politización de la pandemia

"Sin duda, lo deseable hubiera sido que ante esta grave crisis originada por la pandemia hubiera más acuerdos, más unidad y más cooperación, porque una de las lecciones que el mundo va a extraer, y por supuesto también nuestro país, es que juntos resolveremos mucho más rápido esta situación. No es bueno para la vida política que la pandemia, que no tiene un origen político, se convierta en un elemento de confrontación tan permanente y abierto".

Crispación y polarización

"Son muy parecidos. En definitiva, la crispación y la polarización suponen que el proceso político se desarrolla fundamentalmente desde el antagonismo, con un excesivo antagonismo. Y las democracias más maduras y avanzadas hacen que sea posible compatibilizar la legítima competencia con lo que representa la posibilidad de llegar a acuerdos. Ojalá superemos esta etapa y avancemos a una democracia más madura donde los acuerdos y el entendimiento tengan tanta preponderancia como la legítima confrontación".

Gobierno de coalición

"Este Gobierno de coalición del PSOE y Podemos es un Gobierno de progreso. Ha dado muestras de esperanza para un mayor compromiso social. Destaco de manera singular todo el esfuerzo ante la pandemia de apoyo a las personas que han perdido el empleo, de apoyo a las personas que están en la posibilidad y en el riesgo de exclusión social, como la iniciativa de ingreso básico y las mejoras en nuestro sistema de bienestar, en la educación, en la salud… Es un Gobierno que ensancha las libertades democráticas. Es un Gobierno que ha apostado definitivamente por la igualdad. Cuenta con mi apoyo, mi respaldo y mi simpatía, máxime cuando ha tenido que afrontar la crisis más difícil que uno puede imaginar. Me parece que es de lógica que personas que hemos tenido responsabilidades con España, responsabilidades de Gobierno, responsabilidades con el PSOE, expresemos ese apoyo y pongamos en valor la tarea que se está realizando".

El PSOE de Pedro Sánchez

"Hago una valoración positiva. Desde luego, en primer lugar, porque ganó las elecciones y eso siempre merece un gran respeto y apoyo. Mucho más cuando perteneces al mismo proyecto político. Y segundo, porque creo que está afrontando la gobernación de España con dos hechos novedosos, uno de ellos tan grave como la pandemia, con determinación, con un gran esfuerzo de protección social… Para mí es lo más importante, que nadie quede atrás, que no suframos una situación que como país nos haga mirar hacia abajo. Y también porque está gestionando un Gobierno de coalición, que es algo inédito y que necesita de mucho diálogo, de mucho acuerdo, de mucho entendimiento entre dos partidos políticos que tienen sus diferencias claramente. Por ello expreso mi apoyo".

Críticas de los históricos del PSOE

"Siempre he pensado que es un error y se equivoca uno fácilmente pensando que cualquier tiempo pasado fue mejor, sobre todo cuando ha protagonizado el tiempo pasado. La vida se ejecuta siempre hacia delante. Los que somos firmes defensores del progreso tenemos la confianza en que las cosas se pueden hacer mejor. Se puede profundizar más en la democracia. Se puede profundizar más en los derechos sociales. En definitiva, la democracia es un proceso abierto, una esperanza abierta. Yo tengo esa confianza en este Gobierno progresista, una confianza en la que en mi opinión deberemos estar todos los compañeros del Partido Socialista de manera indubitada".

El PP de Rajoy

"Va en mi naturaleza, y pienso que debe ir en la naturaleza de la acción política, el no sentir ninguna animadversión a quienes son tus adversarios políticos. Siempre he procurado mantener esa actitud y la mantengo con Rajoy y con aquellos que confronté democráticamente. Me parece muy importante que seamos coherentes. La coherencia en el buen comportamiento democrático supone el respeto absoluto a la independencia del poder judicial en un tema como es el Kitchen. Que todo el mundo colabore con la justicia, que la respete, y como es un tema muy sensible, porque afecta a acciones de gobierno, seamos más respetuosos que nunca con la acción de la justicia. Colaboración y respeto a la justicia".

El PP de Casado

"Es muy importante la actitud que el Partido Popular tenga en nuestro sistema democrático. Es muy importante el papel de la oposición. Siempre he pensado que el papel del líder de la oposición es tan importante en la democracia como el de presidente del Gobierno. Es verdad que el señor Casado no lleva mucho tiempo, pero me atrevería a decir que debería apostar por dos cosas: por tener un proyecto y una personalidad propios y, en segundo lugar, que apueste por los acuerdos. En una situación como esta, habrá un momento en el futuro en que él y los españoles se preguntarán qué hizo cada partido ante la grave crisis, qué aportó cada partido en positivo para resolver los problemas de esta pandemia tan impactante y con consecuencias tan dolorosas. Esos son los dos consejos que me atrevería a darle, consejos no pedidos".

El rey emérito

"Tengo tres sentimientos, tres ideas. La primera, creo que muchos españoles, que hemos reconocido y reconocemos la tarea a la que ha contribuido en nuestro proceso democrático, lamentamos algunas informaciones que hemos conocido. Junto a ello, debemos de reivindicar la institucionalidad, que es uno de los pilares de la democracia. Fortalecer la institucionalidad, fortalecer las explicaciones, la transparencia. Y, en tercer lugar, desear que la justicia actúe con la independencia que es necesaria. Tengo un sentimiento contradictorio. Espero que la institucionalidad de la Corona como la de la justicia sustancien bien este tema. Trabajé codo con codo con quien es hoy el rey emérito y está sometido a estas informaciones y lo que puede ser una respuesta judicial. Creo que la moderación y la sensatez deben acompañar mis palabras".

Ley de Memoria Democrática

"Respecto a Ley de Memoria Democrática, creo que es un acierto su denominación. Es una profundización de nuestra democracia. Es hacer de nuestra democracia una más perfecta, que reconoce las heridas e intenta reparar a quienes sufrieron como consecuencia de la guerra civil y la dictadura. Una democracia más perfecta es aquella que profundiza y avanza en dejar atrás todos los restos y todas las manifestaciones que de una u otra manera recuerdan y jalean a lo que representó la dictadura. Sería muy deseable que esta ley, en el trámite parlamentario, obtuviera un apoyo mayoritario. Sería muy deseable porque, sin duda alguna, podría representar una reflexión colectiva, avanzada y muy definitiva sobre nuestro pasado, sobre las injusticias y las justicias y sobre lo que supone todo ello desde una perspectiva de respeto a la reconciliación que la transición supuso. Felicito al Gobierno por esta iniciativa".

La era Trump

"Me planteo si Trump es la causa o la consecuencia de la situación que vive la que hasta ahora ha sido la primera potencia del mundo desde la Segunda Guerra Mundial para que, detrás de Trump, Estados Unidos viva una crisis importante. Y esa crisis es muy preocupante para el orden internacional, para todos nosotros. Espero que ese sea el debate y la reflexión que haga Estados Unidos cuando vaya a votar el próximo mes de noviembre. Este mundo global, interrelacionado, que exige cooperación, debe ser la visión que los americanos tengan a la hora de votar. Espero que podamos ver a Estados Unidos haciendo un llamamiento al mundo a colaborar en esa gobernanza global ante crisis en la economía, en la salud, en las desigualdades, en la lucha contra el cambio climático al que estamos necesariamente enfrentados y que exige ese esfuerzo de cooperación".

El periodismo libre en España

"Si uno hace una comparación con las democracias que conoce y con cómo se sustancia la pluralidad informativa o la libertad de opinión, creo que en general podemos estar razonablemente satisfechos. Por supuesto que los medios de comunicación juegan un papel importante y, por supuesto, representan ideológicamente unas cosas u otras, pero es difícil pensar que, en la sociedad democrática de hoy en España, las voces y las opiniones no puedan llegar a todo el mundo. También es difícil pensar que cualquier situación en medios de comunicación pueda condicionar la libre formación de la voluntad popular por parte de los ciudadanos. En general, le daría un aprobado".

Redes sociales y política

"Hoy tienen una gran influencia. Estamos todavía en un proceso de expansión de las redes sociales. Es una nueva y potente realidad. Estoy convencido de que necesitará un proceso de digestión por parte de la sociedad en su conjunto para que sustituya la agitación por la información, que sustituya la polarización por la reflexión y el debate de las ideas, que al final es lo que cuenta en democracia, no el debate de los eslóganes. Pero, sin duda alguna, es un fenómeno extraordinario, muy positivo para algunas cosas, porque permite acceder a la información, a la expresión y a la opinión. Pero también, como casi todos los avances tecnológicos, tiene ciertos problemas, ciertos riesgos, como la aparición del negacionismo, de posiciones radicales, que se superarán siempre que la democracia, los países, los gobiernos y las instituciones den la respuesta adecuada a los graves y grandes problemas sociales que tenemos".