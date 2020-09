La política en tiempos de covid

Publicada el 28/09/2020 a las 06:00

Durante los últimos tres meses nos hemos acercado a diez relevantes personalidades de diferentes ámbitos profesionales e ideologías. Hemos intentado desde infoLibre, semana a semana, que nos trasladaran sus análisis sobre la evolución de la política española. Antes de iniciar una segunda serie de charlas con otros protagonistas, hemos pensado que puede ser un buen momento para recapitular y reunir esas diez significativas voces y contrastar su punto de vista. Así ven ellos y ellas el momento actual que vivimos en un entorno marcado por la lucha contra la pandemia. La mirada de muchos ciudadanos está en la enorme dificultad que parece encontrarse a la hora de buscar espacios de acuerdo entre los partidos para dar una respuesta unitaria frente a la emergencia sanitaria y económica.

Iñaki Gabilondo: "La sociedad demanda acuerdos"

"La opinión pública mayoritariamente demanda acuerdos. Acuerdos por lo menos en algunos aspectos concretos. Sería deseable que fueran de mayor dimensión. Pero resulta que eso es algo difícil de conseguir. Difícil de conseguir porque se está viviendo una polarización absolutamente radicalizada que algunos están llevando hasta sus últimas consecuencias. Pero yo quiero subrayarlo sobre todo en lo que se refiere a la política nacional porque paradójicamente estamos viendo cómo en las comunidades autónomas y en muchos municipios se están pudiendo producir entendimientos y acuerdos que aquí parecen absolutamente imposibles. Yo diría que, si en una emergencia de esta naturaleza no somos capaces de lograr que las fuerzas políticas se unan, desde luego va a ser muy difícil que encontremos una ocasión más adecuada para que lo hicieran".

Manuela Carmena: "No importa lo que se hace, sino cómo se cuenta"

"Desde el momento que a los partidos políticos lo único que parece preocuparles es aumentar sus réditos electorales, la política se está convirtiendo en un elemento de comunicación, sin más. No es importante lo que se hace, sino lo que se dice, lo que se cuenta, cómo se cuenta. Porque hay determinados momentos en los que puede haber discrepancias importantes que hay que analizar, pero es que estamos en un momento en el que solamente cuenta la comunicación. Entonces cada uno busca una estructura de comunicación, que seguramente venga aconsejada por aquellos departamentos que van sugiriendo cómo puede subir un poquito ese número de votantes. Siempre pensando cómo tener más posibilidad de llegar al poder, cómo acceder al gobierno. Es un desastre".

Antonio García Ferreras: "La ciudadanía va a premiar a los que apuestan por los acuerdos"

"Yo creo que la ciudadanía ante líderes políticos que fomentan la crispación, la tensión, la división y la violencia global da una respuesta negativa. Quiero creer que la mayor parte de la ciudadanía apuesta por un discurso de acuerdo, de consenso, en un momento en el que tiene que haber unidad para afrontar una devastación económica terrible. Pero, además, una devastación sanitaria ante un fenómeno que nadie sabía cómo controlar. Nadie sabía cómo gestionar un coronavirus de estas características, porque cada día nos sorprende. Quiero creer que la ciudadanía va a premiar a aquellos que apuestan por los acuerdos, los diálogos y los consensos".

Almudena Grandes: "La derecha vio en la pandemia una ocasión ideal para tumbar al gobierno"

"Es uno de los dramas de este país y ha sido uno de los grandes lastres de la gestión de la crisis. Además, es uno de los aspectos que nos distingue de los demás países, no solo de los del resto de Europa. En un contexto de emergencia sanitaria sin precedentes, con personas muriendo, con los hospitales saturados, en todos los países del mundo ha habido pactos de colaboración, treguas, banderas blancas y ofertas de cooperación para sacar adelante al país por parte de todos los actores de la política de esos países. Menos en España, donde no ha ocurrido. La sociedad civil se comportó con mucha responsabilidad, con mucha madurez y la clase política no ha estado a la altura, especialmente la oposición. Creo que esto es algo muy característico cuando la izquierda gobierna en España. Cuando esto ocurre, la crispación está garantizada porque la derecha española siempre reacciona como si el poder se lo hubieran robado, no como si lo hubiera perdido. En esta ocasión ha sido clarísimo. A mí se me ponían los pelos de punta cuando oía la expresión "gobierno ilegítimo", una expresión tan terrible en el pasado de nuestro país. Pero a ellos les da igual. Creo que la derecha, en un principio, vio en la pandemia una ocasión ideal para tumbar al gobierno y se dedicó a eso en vez de a solucionar la emergencia sanitaria. Si en un momento tan crítico ha pasado esto, no se me ocurre cómo se puede solucionar esto en el futuro".

José Antonio Zarzalejos: "El PP no ha hecho una oposición frontal al Gobierno"

"No creo que el Partido Popular haya hecho una oposición frontal al Gobierno. Trataré de explicar esto en dos niveles. Primero, el Partido Popular colaboró activamente desde la mayoría de las comunidades autónomas con la autoridad única delegada del Gobierno. En segundo lugar porque, en el Congreso de los Diputados, el grupo parlamentario popular respaldó algunas prórrogas, se abstuvo en otras y votó en contra en otras. Por tanto, yo creo que no se puede decir que ha habido una oposición frontal. En las dos últimas prórrogas hubo una negativa clara a respaldar la propuesta del Gobierno. Esta negativa no ha sido distinta a la de otras fuerzas políticas que tenían una vinculación con el Gobierno desde la investidura. Así pues, yo diría que ha sido una oposición desigual en la que habría que distinguir entre dos planos: el plano parlamentario y el plano de colaboración en la gestión desde la mayoría de las comunidades autónomas".

Jesús Cintora: "No sabemos dónde termina esta incertidumbre"

"El coronavirus ha cambiado la planificación política que había con anterioridad. Reafirma la alianza entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, sus partidos e incluso su militancia. Al mismo tiempo se han conjurado aquellos que, desde el minuto uno, se han dedicado a decir que este Gobierno no era legítimo. Es verdad que el coronavirus es una ocasión histórica que al mismo tiempo debe facilitar acuerdos a todos los niveles: políticos, también económicos. No sabemos ahora mismo dónde termina esta incertidumbre, pero es un desafío histórico. Ojalá salgamos reforzados porque hay una serie de aspectos trascendentales en nuestra transformación digital, en la economía verde, incluso en la capacidad de investigar y de ser más fuertes y coordinarnos en el sistema político del Gobierno central y de las autonomías. Incluso en la Unión Europea es todo un reto para intentar aprovechar la ocasión".

Lluís Orriols: "Han salido dañadas las dinámicas de las mayorías parlamentarias"

"La crisis sanitaria ha sido un test de estrés para los actores políticos que están ahora mismo en el Gobierno. Acabábamos de tener una investidura. Acabábamos de tener un gobierno de coalición por primera vez en la historia de nuestro país. La coalición ha salido en parte bien parada. Sin embargo, han salido dañadas las dinámicas de las mayorías parlamentarias. Hasta hace cuatro días, sabíamos, antes de la pandemia, que el gobierno de coalición era un ejecutivo minoritario que gozaba de la confianza de partidos nacionalistas y otras formaciones con los que conseguía la mayoría de la cámara. La gestión del covid ha sido muy centralizadora, muy de desconfianza en las autonomías. Esto ha provocado que los partidos nacionalistas periféricos se hayan sentido alienados y que por tanto el Gobierno, si bien ha resistido internamente, yo creo que ha deteriorado mucho las relaciones con la mayoría parlamentaria".

Lucía Méndez: "No es dramático que no se llegue a un acuerdo"

"Creo que en una situación tan extraordinaria y excepcional como es una pandemia, algo inédito, tiene sentido hablar de unidad, pero yo tampoco dramatizaría el hecho de que no se pueda producir. Hablamos básicamente de un acuerdo entre el Gobierno de la nación y el principal partido de la oposición. No es dramático que no se llegue a un acuerdo. En este momento, la situación política es la que es y me parece que no sirve de nada compararnos con otras épocas, ni añorar ni llorar por la leche derramada, ni pensar que esto de la Transición era mejor y que los acuerdos eran fenomenales. Cada época tiene sus necesidades. Lo que sí que es verdad es que los ciudadanos tienen derecho a preguntarse cómo es posible que, habiendo cambiado tantas cosas en su propia vida, los partidos políticos no cambien de actitud, a excepción de Ciudadanos". "Creo que al PP le asiste la razón cuando dice que el Gobierno no les necesita. Tengo más dificultades en ver la razón que dan para no pactar instituciones como el Consejo del Poder Judicial".

Manuel Vicent: "La derecha tiene resentimiento, alegría y regodeo de que las cosas le fueran mal al Gobierno"

"En medio de la epidemia, se ha producido en este país una situación muy chocante. Primero hubo aplausos en los balcones a favor de los sanitarios y de los que estaban luchando en primera línea contra esta tragedia. Después, estos aplausos se volvieron caceroladas e insultos al Gobierno. La división ideológica entre derechas e izquierdas, sobre todo en una derecha que ha aprovechado una tragedia planetaria para derrocar al Gobierno es casi un símbolo de lo que está sucediendo en este país en el desencuentro formal, incluso cainita, que hay entre unos y otros. La envidia muchas veces tiene una parte positiva de emulación, pero lo que sucede en la derecha en este país es que tiene resentimiento, alegría y regodeo íntimo de que las cosas le fueran mal al Gobierno con tal de derrocarlo".

Zapatero: "Casado en algún momento futuro deberá pensar qué hizo ante la grave crisis"

"Es muy importante la actitud que el Partido Popular tenga en nuestro sistema democrático. Es muy importante el papel de la oposición. Siempre he pensado que el papel del líder de la oposición es tan importante en la democracia como el del presidente del Gobierno. Es verdad que el señor Casado no lleva mucho tiempo, pero me atrevería a decir que debería apostar por dos cosas: por tener un proyecto y una personalidad propios y, en segundo lugar, que apueste por los acuerdos. En una situación como esta, habrá un momento en el futuro en que él y los españoles se preguntarán qué hizo cada partido ante la grave crisis, qué aportó cada partido en positivo para resolver los problemas de esta pandemia tan impactante y con consecuencias tan dolorosas. Esos son los dos consejos que me atrevería a darle, consejos no pedidos".