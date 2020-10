Pepa Bueno: "Twitter es un barrio y en mi barrio no se insulta"

Publicada el 12/10/2020 a las 06:00

Pepa Bueno es sin duda una de las figuras más importantes del periodismo audiovisual español. Fue uno de los rostros más representativos de TVE en su época de mayor credibilidad y reconocimiento público, entre 2004 y 2012, donde llegó a dirigir y presentar el informativo de las 21 horas de La 1. Posteriormente, empezó su trayectoria en la Cadena Ser a los mandos de Hoy por hoy. Actualmente dirige y presenta cada noche de lunes a viernes el clásico espacio de actualidad y análisis Hora 25.

Impacto del coronavirus

"Al principio fui muy optimista. Me parecía que esta era una crisis diseñada para subrayar los excesos de nuestro modo de vida. Esta especie de compulsión por estar siempre en un sitio distinto a donde tienes que estar. Pensé que también nos iba a ayudar a ver que tenemos casas concebidas para el tránsito y no para la vida. Nos hizo la jerarquía de lo importante. Hemos aprendido quiénes son los esenciales, la importancia de los servicios públicos: la sanidad, la investigación científica, la educación… Pero la evolución de los últimos meses me hace ser más pesimista. Creo que el miedo es muy mal consejero y la incertidumbre también. Y que saca monstruos de paseo. Algunos monstruos los estamos viendo y creo que esta tensión no está resuelta todavía, entre lo que podemos obtener de positivo de una desgracia como esta y, si empeora, las inercias que estaban en la sociedad antes de la pandemia".

La polarización de la política

"A mí, la politización no me parece mala en sí misma. La confrontación política forma parte de la historia de la humanidad y es esencial en la política. La politización ciudadana que vimos en el 15M, que vimos en Occupy Wall Street, la reacción a la crisis del 2008 me parece que revitalizaba la democracia y que era muy bienvenida. La polarización, la partidización y el sectarismo en que esto ha desembocado creo sinceramente que consigue el efecto contrario, que pone en peligro la democracia porque no apela a nuestra inteligencia, apela a nuestras vísceras porque arrincona la razón y le da prevalencia política a la emoción. La emoción es muy importante, cada uno de nosotros sabemos cómo hay que gestionar las emociones y nos pasamos la vida aprendiéndolo, pero darle prevalencia a eso, a la emoción como prevalencia política, pretender gobernar o que la conversación pública se haga desde ahí, mina los fundamentos de la democracia y la posibilidad de la convivencia".

Todos los políticos son iguales

"Es una injusticia enorme generalizar de cualquier colectivo, de los políticos también. No se puede decir: “Todos los políticos son iguales. Son todos nefastos. Son nefastos para nuestra vida”. No todos los políticos son iguales. Lo que podemos y debemos los ciudadanos es exigirles que nos representen de verdad. Esta frase nos suena. Que representen nuestros intereses. Ahora bien, a veces, cuando contemplo las sesiones de control al Gobierno, pienso si no tienen una tendencia suicida los líderes políticos. Porque convertir su trabajo en un espectáculo circense crea desafección a los ciudadanos. Están sobre todo tirando piedras contra su tejado. Están haciendo inservible su trabajo. Contemplar estas broncas mientras mucha gente se plantea si tiene trabajo al mes siguiente daña profundamente la democracia y la fe de los ciudadanos en el sistema, pero les daña a ellos en primer lugar".

Crisis y desigualdad

"Me acuerdo de Sarkozy, en la cumbre del G20 de diciembre de 2008, diciendo: “Hay que refundar el capitalismo”. Luego vino una austeridad a ultranza, que empobreció a la clase media, que depauperó un poco más a los nuevos trabajadores precarios. Parece que esta vez la Unión Europea se ha puesto las pilas y ha entendido que tenía que aplicar la medicina contraria. Es muy importante, en este momento, para saber si la igualdad o la desigualdad va a ganar esta batalla, saber no solo la cantidad, si no también la calidad de las ayudas: ¿Cómo se va a invertir ese dinero? Las transformaciones sociales muy profundas, las económicas, dejan siempre perdedores. La capacidad de atender a los perdedores de la transformación inevitable que tenemos que hacer es tan importante para la desigualdad y para el equilibrio político, para que los populismos no hagan su agosto pescando en ese caldo de cultivo de los perdedores".

Juan Carlos I

"La investigación sobre las presuntas irregularidades del rey Juan Carlos daña obviamente a la institución que ha representado durante cuarenta años y perjudica a su hijo y heredero por más que Felipe VI se haya esforzado en levantar cortafuegos. Luego tiene un daño sentimental, como bien ha explicado Iñaki Gabilondo. Juan Carlos I ha sido el símbolo de la Transición, algo que nos salió, a mi juicio, muy bien. Para un par de generaciones que acompañaron ese proceso y que estuvieron cerca de él tiene un coste personal. Se sienten apelados, unos porque miraron para otro lado y otros porque no supieron ver. Ahora bien, el debate sobre monarquía o república, no tiene mayoría en el parlamento para salir adelante. Nuestras prioridades son tan evidentes, tan urgentes, afectan a tantas personas, que simplemente abrir el debate, un debate divisivo que detrae recursos y energías, me parece muy preocupante".

Villarejo

"Todos los Estados tienen zonas de sombra. Hay cloacas, pero no se ven. Si se ven, es imperativo limpiarlas, y no solo limpiarlas, sino mostrar que se han limpiado. Que no quede ninguna duda de que en el aparato del Estado existen individuos así y comportamientos de ese tipo. Me asombra enormemente la capacidad de interlocución que ha tenido Villarejo con todos los segmentos del poder en España. Es muy inquietante comprobar lo que está en ese sumario. Él, Villarejo, se defiende. Su opinión, sus palabras, hay que ponerlas en cuarentena, claro, porque se está defendiendo. Pero hay que seguirlas atentamente por el estado de las cosas que revela, el nivel de interlocución y la cantidad de personas que no han hecho acuse de recibo de que eso estaba operando en el corazón de nuestra democracia".

El Gobierno de coalición

Cuando Podemos sale de la nada, consigue cinco diputados en el Europarlamento y poco después 71 diputados en el Congreso, Errejón decía “corríamos a la vez que nos atábamos las zapatillas”. Yo tengo la impresión de que este Gobierno, desde que se constituyó en enero el primer Gobierno de coalición de España de esta democracia, iba corriendo y atándose las zapatillas y, por si le faltaba algún detalle, le cayó encima una pandemia, con lo cual tenía que correr a mucha más velocidad mientras todo se derrumbaba a su alrededor. Creo que hay pocos elementos para juzgar el funcionamiento del Gobierno de coalición en sí mismo, que es una novedad política en España, donde dos fuerzas tienen que remar en la misma dirección y a la vez mantener su propia personalidad y, en el caso de Unidas Podemos, evitar el abrazo del oso que se suele producir en este tipo de coaliciones. Creo que nos faltan elementos y que ellos están aprendiendo a relacionarse, manteniendo cada uno su perfil.

Iglesias, imputado

"¿Cómo puede afectar lo que conocemos hasta el momento del caso Dina en relación al vicepresidente Iglesias? Es que es muy pronto, realmente, porque estamos en la fase de pedir al Supremo que lo investigue. Si efectivamente lo investigan y es imputado, que es algo que todavía no ha ocurrido, Podemos tiene un código ético y el Gobierno tendrá un compromiso muy serio. Todos son corresponsables y Unidas Podemos también especialmente. Hemos elevado en España en los últimos tiempos un patíbulo público muy alto, muy alto. La vida es compleja, está llena de matices y ahora todo el mundo tiene que subir esos peldaños dramáticos cuando le toca ese patíbulo público tan alto que hemos construido".

El periodismo libre e independiente

"Claro que se puede ejercer un periodismo libre e independiente. Ahora, a mí me preocupa, porque los periodistas y los medios no vivimos en el espacio. No vivimos en Marte. Vivimos aquí en la Tierra, rodeados e implicados en la sociedad a la que nos dirigimos. Me preocupa el grado de polarización y de sectarismo que detectamos ahora mismo en la sociedad. La sustancia de nuestro trabajo, nuestra materia prima, son los hechos. Que los hechos puedan verse contaminados por la polarización me parece peligrosísimo. Y también, no creo que sea mayoritario, pero últimamente me preocupa mucho que haya una parte de la sociedad que haya dejado de pedirnos eso, que haya dejado de pedirnos el respeto a los hechos y que nos pida la adhesión inquebrantable al punto de vista de esa persona o de esa parte de la sociedad. Si hacemos periodismo pensando en eso estamos muertos"

Las redes sociales

"Soy muy usuaria, y me encantan. Me parecen un instrumento maravilloso de nuestro tiempo para todo. Selecciono muy bien a quién seguir. Luego está el barrizal. Ese barrizal está, hay que aprender a gestionarlo. Al principio nos sorprendía mucho, especialmente a las personas que tenemos mucha exposición pública, sobre todo a las mujeres, porque soportamos un nivel de agresión, de machismo, de insultos... Luego aprendes a gestionar eso. Yo tengo muy entrenado el dedo de bloquear. Twitter es un barrio y en mi barrio no se insulta. Oye, si insultas, fuera. Y luego la gente que hace una crítica más ácida, más fea, menos constructiva, pues a veces la tengo en cuenta y otras veces digo: “¿Pero a quién representa?”. También hay mucha gente que realmente te señala cosas que son interesantes para ti y para tu trabajo y creo que aportan mucho. Hay que navegar, como en la vida".

El futuro de la radio

"Yo creo que la radio es una gran superviviente porque conjuga dos cosas muy importantes. Primero, la inmediatez de la información. Internet y las redes sociales se parecen a la radio. Esa posibilidad de que algo que está pasando lo cuentes al instante y lo cuentes muy en caliente, eso es parte del negocio del periodismo. Conserva muchísima credibilidad, lo dicen todas las encuestas. Y luego, la compañía. Vivimos en un mundo en el que la soledad es uno de los principales problemas y en la pandemia hemos podido comprobar qué tan importante era la radio como compañera. La voz es menos impostora que la imagen. ¿Qué cambiará? Yo ya solo escucho prácticamente la radio en digital, como leo la prensa de papel también en una pantalla, pero lo importante no es la cinta transportadora. Lo importante es siempre lo que metes en la cinta transportadora y en la radio se mete información y compañía en un solo pack".