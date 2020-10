Juan Pedro Valentín: "El PP tiene que asumir que ya no va a volver a gobernar en solitario"

Publicada el 19/10/2020 a las 06:00

Juan Pedro Valentín ha desarrollado la mayor parte de su extensa e intensa carrera profesional en el mundo de la televisión. Ha ocupado cargos de responsabilidad en los servicios informativos de Telemadrid, Telecinco, TVE, CNN+ y Cuatro. Ha conocido, por dentro, los medios públicos y los privados. Ha disfrutado la oportunidad de ver nacer apasionantes proyectos periodísticos y le ha tocado sufrir el siempre triste cierre de otros. En los últimos años ha dirigido la división de Informativos del grupo Mediaset, desde la que ha lanzado hace ahora un año el diario digital Nius.

Lecciones del coronavirus

"Creo que algo positivo sí hemos sacado de todo el impacto del coronavirus y es que nos hemos dado cuenta de que podemos vivir con mucho menos de lo que estamos viviendo. Se ha resaltado lo importante y se ha quedado a un lado lo superfluo. Lo importante al final es nuestra salud, los seres cercanos y pelear por las cosas fundamentales de la vida. Pelear por la dignidad, por el trabajo, pelear por nuestra vivienda, pelear por las cosas que son básicas en el desarrollo y dejar de un lado lo superficial, porque a veces le damos demasiada importancia. El coronavirus nos ha puesto en nuestro sitio. Nos ha recordado en qué tenemos que fijarnos y qué podemos descartar".

La sobreactuación política

"Yo creo que los políticos cuando están formando parte de un espectáculo como el que sucede en el Congreso de los Diputados tienen mucho de actores. Fuera, no son así. Están escenificando. Dentro de esa escenificación, ellos juegan su papel, el papel que les marca la estrategia de su partido. Cada uno es consciente de que tiene que lanzar su mensaje y aparentar ser una persona que en condiciones normales no es. He tenido la oportunidad de hablar con ellos fuera de esa escenificación y cada uno tiene su postura política, pero desde luego no generan esa tensión que aparece cuando surge el enfrentamiento público. Ahí hay parte de ese juego, de esa estrategia, de esa escenificación que yo creo que no es buena para la sociedad, no es buena para la política. Es lamentable, en unos momentos en los que todos necesitamos más entendimiento que confrontación".

Confrontación social

"La tensión política se traslada a la sociedad. Hay diferentes planos. En primer lugar hay un nivel político donde existe el enfrentamiento. En segundo lugar está el mediático, donde se traslada ese enfrentamiento y se reproduce en forma de tertulias y de mensajes a través de las redes sociales. Y el tercer plano es el social, donde se sigue imitando ese enfrentamiento. Si al final, lo que estamos trasladando es un cierto entendimiento, se relaja la tensión social. Si lo que estamos trasladando es el fin del mundo casi todas las mañanas, cuando te levantas ya generas angustia en la sociedad. Y el fin del mundo no llega todas las mañanas. Es mucho más sencillo pensar que se puede construir que pensar que siempre se pueda destruir. Deberíamos intentar destensionar la sociedad más que tensionarla, porque algo que se tensiona todo el tiempo se termina rompiendo".

La estrategia del PP

"Yo creo que el Partido Popular lo tiene bastante complicado. La estrategia del PP ha sido tradicionalmente ocupar desde el centro hasta la derecha. Sin competencia se vive mejor. Cuando por un lado le ha salido Ciudadanos y, por el otro, le ha salido Vox, el PP ha visto cómo su espacio ha ido achicándose. Tiene que decidir cuál es el mensaje que quiere trasladar a los ciudadanos. Si es un mensaje más conciliador, más hacia el centro, va a perder a la derecha y se lo va a comer Vox. Si el mensaje va más a la derecha y se aproxima al de Vox, entre el original y la copia, probablemente la gente va a preferir el original. Va a tener que empezar a asumir que ya no va a volver a gobernar solo nunca más. El PP tiene que cambiar posiblemente su mentalidad de futuro y decidir dónde se quiere ubicar: ¿Más cerca de Vox? ¿Más cerca del centro? ¿Aguantará con pactos puntuales con el Partido Socialista?".

La moción de censura de Vox

"La moción de censura de Vox es de momento una plataforma fantástica para Santiago Abascal y su partido. Obviamente no van a ganar la moción de censura, pero va a ser un escaparate muy importante para Vox. Para el Gobierno, va a ser también favorable porque su antagonista es un partido bastante extremo y su electorado va a entender que se enfrente directamente con ellos. De nuevo, el problema va a ser para el PP, que se queda en medio, porque el Partido Popular no puede estar a favor de las posturas del Gobierno, pero tampoco puede posicionarse a favor de la estrategia de Vox. Por eso, hasta ahora Pablo Casado no ha dicho todavía lo que va a hacer. Y se lo recuerda convenientemente el presidente del Gobierno porque sabe que eso es un problema para Pablo Casado".

Balance del Gobierno de coalición

"Este Gobierno nació después de varias negativas, casi como San Pedro con Jesucristo. Es decir, Pedro Sánchez no quería gobernar con Pablo Iglesias y ha tenido que acabar gobernando con él. Esto les coloca en una posición de poca credibilidad. La oposición se encarga todo el tiempo de recordar que es un gobierno comunista, bolivariano, que no se asemeja a los estándares europeos. Con lo cual, todo lo que sea desmontar ese mensaje y lanzar una imagen de fiabilidad y de seriedad le va a venir muy bien a este gobierno. Todo lo que le acerque a parecer poco fiable le va a alejar. La primera medida que tuvo a mi juicio Pedro Sánchez fue muy adecuada, porque ministros como Escrivá o Calviño y otros cuantos lanzan un mensaje de tranquilidad y la gente dice: "Mira, poco bolivariano puede ser un Gobierno con estos ministros". Y también da seguridad en Europa".

Los partidos ante los tribunales

"Asistimos a que muchos tribunales dictan sentencias condenatorias contra partidos políticos y eso tumba, en parte, la politización de la justicia. Siempre decimos que los jueces son de derechas o de izquierdas y luego vemos que jueces elegidos por la derecha sentencian contra la derecha y jueces elegidos por la izquierda sentencian contra la izquierda. Yo creo que haríamos mejor, y sería mejor para la sociedad, si confiáramos un poco más en los jueces y en la justicia, incluso cuando toman medidas que no son a favor de nuestro partido. Cuando adoptan una resolución, hay que esperar a que la refrenden los tribunales superiores de cada Comunidad Autónoma o el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional. Creo que hay que tener un poco más de confianza en el tercer poder, en el poder judicial y politizar menos, incluso nosotros los medios de comunicación, a los jueces y a la justicia".

Medidas contra el bloqueo del CGPJ

"Siempre que se va a renovar el Consejo General del Poder Judicial, hay un gobierno que termina haciendo algún cambalache para que esto se desbloquee. Pasó en 2013 cuando el PP hizo un cambalache para que fuera el Senado, donde tenían tres quintos, quien aprobase todos los nombramientos. Con esa decisión forzó al Partido Socialista a llegar a un acuerdo porque el PSOE lo estaba bloqueando. Me parece que al final la estrategia, aunque no sea presentable, le puede salir bien al Gobierno si obliga al PP a sentarse a negociar para llegar a un acuerdo. Tampoco me parece bien que el PP diga que Podemos no tiene que estar opinando sobre el gobierno de los jueces. Claro que tiene que estar opinando. Es una fuerza política como otra, que ha sido votada por los ciudadanos y tiene un papel que desempeñar. No podemos despreciar a las fuerzas políticas que han sido elegidas por los ciudadanos".

¿El sistema constitucional amenazado?

"No existe ninguna amenaza. El sistema constitucional es bastante sólido. Para transformarlo hace falta una mayoría muy cualificada dentro de la cámara. Y si algún día existiera esa mayoría cualificada, significaría que los ciudadanos lo han votado. El sistema constitucional está perfectamente anclado y defendido. Me parece absolutamente legítimo que haya muchas fuerzas políticas que lo quieran cambiar, como que quieran cambiar la monarquía, como que quieran cambiar un montón de cosas, pero siguiendo los cauces que normalmente nos hemos dado, los cauces constitucionales. Si se dan las circunstancias para cambiar ese marco constitucional será porque los ciudadanos así lo han querido y lo han votado por una mayoría muy cualificada en el Congreso de los Diputados".

Periodismo libre e independiente

"Yo creo que existe en España mucho periodismo y de bastante buen nivel, lo cual no significa que no haya ejemplos de muy mal periodismo, periodismo muy partidista, periodismo muy de confrontación y periodismo poco fidedigno con la realidad. Creo que aquí en España la mayoría de los periodistas dicen lo que quieren, escriben sobre lo que quieren, expresan su parecer sobre lo que les da la gana. También están sujetos a la crítica, como el resto de la gente. Yo no veo que se cercene la libertad de expresión de los medios. Es verdad que, además, la tecnología ha llevado a democratizar los medios de comunicación. Ahora cada uno somos prácticamente nuestro propio medio de comunicación en las redes sociales. Esto también significa que hay mucho menos control que el que había antes. Hay mucha menos profesionalización. Hay mucho más amateurismo. Con todo eso hay que convivir. Todo esto es parte de la libertad de expresión".

Las redes sociales

"Uso las redes sociales, pero no demasiado. No soy un asiduo de las redes sociales. La que más utilizo es Twitter, que es posiblemente la que más empleemos los periodistas. Es donde hay un caldo de cultivo más de políticos y periodistas. Es muy apasionada, pero yo tengo que decir que en las redes sociales encuentro cosas fantásticas, maravillosas. Cosas que no se podrían encontrar si no se escribieran ahí. Ya, sólo por eso, estas redes sociales me parecen un sitio fascinante. Poder acceder a foros de gente que habla de cultura, de arquitectura, de política o de deporte y poder seleccionar uno mismo a los que le gustan, me parece que es algo fantástico. Luego nos quejamos todos del nivel de odio de las redes sociales, la cantidad de gente emboscada, que insulta... Esto hay que sobrellevarlo y quedémonos con la parte buena de las redes sociales y no siempre con la parte mala".