Jorge Javier Vázquez: "Que se llame 'El Coletas' al vicepresidente me parece terrible"

Publicada el 09/11/2020 a las 06:00

La televisión generalista mantiene en España una significativa importancia a la hora de conformar la opinión pública. Jorge Javier Vázquez es seguramente la figura más relevante en nuestro país como conductor de algunos de los programas de mayor audiencia. Este catalán, con 50 años recién cumplidos, licenciado en Filología Hispánica, se ha convertido en una rara avis en un ecosistema poco dado al compromiso político progresista. En más de una ocasión, sus comentarios, tanto en pantalla como fuera de los platós, le han ocasionado más de un problema. La industria de la televisión comercial suele aconsejar a sus estrellas que nunca hagan públicas sus posiciones políticas. Jorge Javier Vázquez ha preferido, a menudo, no callarse.

Lecciones del coronavirus

"A mí la crisis sanitaria del coronavirus fundamentalmente lo que me ha dejado es una gran decepción, porque hemos perdido una gran oportunidad de salir muy unidos como país, muy reforzados como seres humanos y creo que, después de todo, estamos mucho más divididos y mucho más separados unos de otros y menos tolerantes".

Polarización política

"Yo tengo cincuenta años y no recuerdo este grado de polarización en la sociedad española. Creo que es algo que nos ha llegado a todos, que nadie se salva. Incluso yo por ejemplo me he visto en la tesitura de no querer hablar con gente que no pensaba lo que yo pensaba, por hartazgo y por cansancio, y eso no me gusta. No me gusta de mí. Todo esto me ha hecho mucho más intolerante. No pensaba que podía llegar a ser así. Aprecio esta polarización, por ejemplo, con compañeros. A veces decidimos no hablar para no discutir, incluso aunque sea ya como de broma, pero preferimos ya decir: "Venga, cada uno a lo suyo y no hablamos porque si no…". Además, lo que no entiendo es que hemos caído en el "Fíjate, esto que ha hecho este". Y entonces, salta el otro inmediatamente: "Sí, sí, pero es que fíjate lo que ha hecho el otro". Estamos siempre con el "¡Y tú más!", que es algo que no me gusta".

El auge de los extremismos

"Hay algo que me sorprende muchísimo y que no acabo de entender y es el auge de los extremismos. Yo jamás podré entender que gente jovencísima, adolescentes, vayan a manifestaciones y, por ejemplo, griten consignas a favor del franquismo. Es que me parece algo que pensé que no se llegaría a dar nunca. Y lo estamos viviendo ahora".

La clase política

"Creo que es un lugar común quejarse de los políticos, pero pienso que también les hemos perdido demasiado el respeto y eso no creo que sea bueno. Pero se han perdido también el respeto entre ellos. Por ejemplo, que se le llame El Coletas al vicepresidente, a Pablo Iglesias, me parece terrible. Creo que deberíamos volver a confiar en los políticos porque yo no quiero creer que todos sean unos corruptos y que todos estén en la política para lucrarse. No quiero creerlo. Hay gente que trabaja en esto para servir a la sociedad. Estoy convencido."

Pérdida de permisividad

"Creo que siempre hay gente que intenta recortar las libertades individuales que hemos conseguido. Tenemos que estar muy atentos porque las libertades son muy difíciles de conseguir y luego es muy fácil que te las quiten. Y hay un determinado tipo de gente a la que le molesta que la sociedad avance. Y que no sea como ella quiere que sea".

La crónica social

"Yo creo que la crónica social, a lo largo de los últimos años, se ha vuelto más verdadera. Antes se nos ofrecía una imagen siempre idílica de los personajes que parecía que todos eran felicísimos. No existía la infelicidad. Estaban instalados en una nube. Ahora nos hemos dado cuenta de que ante la realidad todos somos iguales, con más o menos dinero, con mayor o menor fortuna, pero los sentimientos los vivimos todos más o menos igual. Y eso es lo que atrapa ahora. Ver que alguien sufra o que se divierta como nosotros".

Autocensura

"La verdad es que hay veces en las que estás en el plató y se establece una lucha contigo mismo en la que dices: "Vamos a ver, esto me gustaría decirlo, pero ¿qué repercusión va a tener?". Porque siempre sabes que se va a malinterpretar o se va a utilizar para ir en tu contra. Esa lucha es verdad que existe y tienes que rebelarte contra ella y dar un paso al frente. Si no, corremos el riesgo de adocenarnos y de convertirnos en unos seres totalmente aborregados. A mí lo que me gusta es no estar todos inmersos en el pensamiento único, que haya voces disidentes. Pero es verdad que muchas veces, yo al menos, dejo de decir cosas porque no tengo el cuerpo para soportar una presión".

Fin de la era Trump

"La era Trump no me parece un fenómeno pasajero. ¿Es un horror? Sí. ¿Es algo nefasto? Sí. Pero claro, tenemos que preguntarnos por qué llegó Trump a la presidencia de Estados Unidos. Es que no podemos dejar de estudiarlo. ¿En qué se ha fallado para que alguien como él llegara a la presidencia de esta gran potencia? Por el camino que vamos, creo que es bastante probable que fenómenos como el de Trump se sigan dando en otros países".

Periodismo libre e independiente

"Creo que en España existen oasis de periodismo libre e independiente. Pero hablar de que la prensa en general sea libre e independiente… Jamás había estado tan mediatizada. Jamás había estado… ¿vendida? Me parece una palabra quizá un poco fuerte, pero es que hay mucha prensa vendida. Es terrible verlo en los titulares. Solo los titulares ya son algo que te escandaliza. La prensa que no es libre e independiente hace tantísimo ruido que se nos hace difícil pensar que existen la libertad y la independencia. Creo que hay que buscarla mucho. Hay que escarbar mucho porque la otra está haciendo muchísimo daño y está demasiado presente, y además, sin ningún tipo de tapujos. Es algo que me llama muchísimo la atención y que antes no se había producido. Antes era todo más sibilino, menos obvio, y ahora es demasiado evidente".

Las redes sociales

"Siendo un personaje popular la relación con las redes sociales pasa por diversos estados. Hay veces que las detestas. Pero yo no dejo de reconocer que en las redes sociales hay muchísimo talento y que, incluso cuando cargan contra ti, muchísimas veces hay planteamientos que te hacen dudar y eso me parece muy bueno. Yo creo que es como todo, así, en planteamiento general, hay mucha porquería, pero luego también es verdad que encuentras muchísimo espacio para pensar".