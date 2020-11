Ignacio Escolar: "En los periódicos en los que te lo regalan todo, alguien está pidiendo algo a cambio"

Publicada el 30/11/2020 a las 06:00

La redacción de elDiario.es fue especialmente castigada por el impacto del coronavirus en el inicio de la emergencia sanitaria. Su director, Ignacio Escolar, fue uno de los afectados. La extensión del contagio obligó al periódico a incorporar nuevos sistemas de trabajo que aún se mantienen en la actualidad. Gracias al apoyo de sus lectores, es el digital que ha conseguido el mayor crecimiento en número de socios a lo largo de este año en España. infoLibre y elDiario.es han alcanzado un acuerdo recientemente para trabajar en estrategias conjuntas de grandes coberturas periodísticas y de desarrollo en el ámbito de los contenidos audiovisuales. Dos empresas independientes que colaboran en un panorama de medios que vive una completa transformación en los últimos tiempos.

Coronavirus

"Está siendo un momento muy raro para todos. Muy difícil. Nosotros en elDiario.es tenemos la redacción cerrada desde el día 10 de marzo. Y a pesar de que cerramos relativamente pronto, gran parte de la redacción se contagió. Yo fui uno de los que pasó la enfermedad. Afortunadamente, no fue grave para nadie del equipo, pero fueron unos momentos bastante complejos. Ha sido increíble que pudiésemos hacer periódicos sin pisar la redacción. Algo que no nos podíamos ni imaginar. Cuando podamos volver a la oficina será muy distinta. Tendremos mucho más teletrabajo, haremos muchas más reuniones por videoconferencia y al mismo tiempo, intentaremos recuperar lo importante del contacto humano. Una redacción es un poco como un buque escuela. Es un sitio donde los periodistas más jóvenes aprenden de los más veteranos y es importante que exista un espacio físico para ello".

Sociedad post-covid

"Creo que el covid-19 ha provocado dos fenómenos. Uno, acelerar una realidad que ya existía como, por ejemplo, el teletrabajo. Al mismo tiempo, está provocando cambios que son para siempre. Tengo serias dudas de cómo van a ser los viajes de negocios de aquí a que podamos volver al mundo anterior. Probablemente sigamos viajando por el placer de hacerlo, pero no lo haremos para una reunión de una o dos horas en otra ciudad distinta a la nuestra. En el fondo, creo que esto del coronavirus ha sido casi como un túnel del tiempo. Nos metimos en casa en el año 2020 y es como si hubiésemos salido diez años después. Ha sido una suerte de túnel del tiempo, en el que un montón de fenómenos que estaban ya en marcha se han acelerado. Es como si hubiésemos viajado a un futuro en el cual no nos acabamos de reconocer. Todo esto me parece que es el verdadero arranque del siglo XXI".

Nueva política y nuevos medios

"Creo que había una realidad que se vio en las plazas en el 15M, que va a cumplir 10 años dentro de pocos meses, que explica por qué cambió la política española y los medios de comunicación. Había un problema de credibilidad en los medios de comunicación, en los partidos políticos, en las instituciones. En el caso de la prensa, esa falta de credibilidad responde a una crisis económica. Cuando los medios no eran rentables, la independencia y la libertad eran un lujo que no se podían permitir. Entre 2012 y 2013, cuando nacen elDiario.es y poco después infoLibre, la prensa española estaba en su peor crisis. Algo tan simple como que los lectores paguen por la información es importantísimo porque realmente queda claro quién es el cliente. Hay muchos periódicos que te lo regalan todo porque probablemente hay otro que lo paga por ti y el que lo paga está pidiendo algo a cambio".

Prensa libre e independiente

"Creo que la prensa no se puede juzgar de un solo plumazo. Hay periódicos buenos, malos, regulares… Hay prensa que directamente se dedica a ser la relaciones públicas del poder y hay prensa que se dedica a combatir, a denunciar o a fiscalizar el poder. Muchos medios de comunicación son los brazos de propaganda de poderes económicos que necesitan esos medios para formatear la opinión pública a su favor y cuyo lector no es realmente el cliente de esos medios. El cliente es el señor que los paga, no quien los lee. A medida que los medios de comunicación independientes vayamos creciendo, siendo más fuertes, tengamos más recursos y más socios podremos competir de tú a tú con los grandes grupos de toda la vida. En esa competición creo que el primero que gana es el lector. Es muy difícil que una noticia hoy se quede sin publicar".

El debate sobre la Justicia

"Creo que quien está intentando controlar el Consejo General del Poder Judicial y lo está logrando es quien ha bloqueado la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Lo que está intentando el Gobierno es desbloquear esa situación con la amenaza de decir: “Como no nos lo renueves vamos a renovarlo de otra manera”. A mí, el formato que propone el Gobierno de hacerlo por mayoría simple no me gusta, me parece que no debería ser así. Pero me gusta todavía menos que el Poder Judicial esté en funciones, con una mayoría caducada, sin legitimidad democrática. Porque la legitimidad democrática del Poder Judicial emana de las urnas, nombrando jueces de por vida en el Supremo. Esto sería algo así como si Trump, después de perder las elecciones, un par de años después, siguiera nombrando jueces en el Supremo. Rajoy perdió las elecciones. No puede seguir nombrando la mayoría absoluta de Rajoy jueces en el Supremo".

Reforma educativa

"La ley Celaá, si la criticara sería porque en algunos casos no ha ido más allá, pero no por lo que está haciendo, que es de una vez por todas que la educación pagada por fondos públicos no sirva para financiar una educación de exclusión. Creo que los que critican que el Gobierno intente una reforma ideológica son los mismos que permiten que la escuela sea un lugar de adoctrinamiento religioso financiado con dinero público. Todo el mundo tiene derecho a elegir la educación de sus hijos, pero no todos tienen el derecho a elegir qué tipo de educación se va a pagar con fondos públicos. Eso se decide de manera consensuada por mayorías parlamentarias en España y en todo el mundo. La reacción de la derecha a la ley Celaá solo se explica porque está intentando acabar con los privilegios para unos pocos. Esa educación para unos pocos deberían pagársela esos pocos".

Gobierno y nacionalistas

"El problema real lo teníamos cuando el Parlamento era incapaz de legislar. Se había generado una situación de bloqueo porque los partidos no eran capaces de ponerse de acuerdo y conformar mayorías. Si la derecha considera intolerable que el Gobierno de coalición saque adelante los presupuestos con ERC, con Bildu, con el PNV o con el PDeCat, lo tiene muy sencillo: basta con que apoye los presupuestos. Lo que no puede ser es que sigamos un año más, en plena pandemia y con una grave crisis económica, con los presupuestos de Cristóbal Montoro. Hay una reacción exagerada por parte de la derecha porque que los presupuestos se vayan a aprobar, significa que hay legislatura para rato y que este Gobierno de coalición, que muchos daban por débil, finiquitado e ineficaz, realmente está siendo capaz de sacar adelante leyes orgánicas con mayorías absolutas y los Presupuestos".

Tensiones en el Gobierno

"Creo que la coalición está bastante garantizada salvo suicidio de sus partes. Tanto en el PSOE como en Unidas Podemos tienen claro que si esta coalición se rompe van a sufrir las dos partes, no va a sufrir solamente una de ellas. Tanto Pablo Iglesias como Pedro Sánchez saben muy bien que tienen que entenderse y que si esta coalición sale mal, lo que nos espera es un gobierno conservador bastante tiempo. En ese sentido, creo que habría que normalizar el debate interno. Unidas Podemos ha llegado a la conclusión, probablemente acertada, de que la mejor forma de presionar dentro de la coalición es hacerlo a través de los medios y a través del Parlamento. Creo que esto a medio plazo es perjudicial para todos, pero entiendo también cuáles son los argumentos que llevan a Unidas Podemos a utilizar esta palanca. Mi sensación es que esta coalición va a gobernar bastante tiempo, no solamente una legislatura".

La derecha

"El propio Aznar lo dice constantemente: “Mientras la derecha esté así, tiene imposible gobernar”. Han fracasado los intentos de reunificar la derecha en una especie de España Suma. Han sido incapaces, no lo han podido hacer y no parece que vayan a poder hacerlo en bastante tiempo. Ciudadanos va a tener una deriva electoral bastante complicada. Mientras sean dos socios fuertes, el PP y Vox tienen prácticamente imposible gobernar en España. Mientras estén fragmentados, es casi imposible que logren la mayoría absoluta. A partir de lo que sumen, necesitan más socios que hoy no tienen. Todos estos partidos a los que el PP demoniza: los catalanes, los vascos… son los que ahora mismo representan a una parte muy importante de la sociedad y tienen la llave de quién gobierna. La derecha sabe que esta división les lleva a una situación complicadísima y por eso están tan crispados"

El emérito

"En mi opinión, en los próximos meses van a llegar más malas noticias para el rey emérito. Lo que está en juego no es solo la figura de Juan Carlos, sino la debilidad o fortaleza a largo plazo de la institución monárquica. Si el rey Felipe VI quiere tener un reinado largo, debería romper todavía más amarras con el pasado. Juan Carlos de Borbón ha actuado durante demasiado tiempo con total impunidad, no solo porque se sentía impune constitucionalmente, sino porque se sentía impune ante los medios, ante la Justicia y ante la política que tampoco le fiscalizó. Todo eso se ha acabado, no va a volver, ni para Juan Carlos de Borbón, ni para su hijo. Esto no pinta nada bien. Si después de tener que abdicar, siguió cometiendo presuntos blanqueos o delitos fiscales, es que se sentía por encima de todos y de todo, a pesar de que cada Navidad nos repetía que somos iguales ante la ley".