Ignacio Sánchez-Cuenca: "Va a ser una legislatura muy ruidosa porque la derecha no sabe hacer otra cosa en la oposición"

Publicada el 14/12/2020 a las 06:00

Ignacio Sánchez-Cuenca es sociólogo y filósofo. En la actualidad imparte clases de Ciencia Política en la Universidad Carlos III. En su sector, es una de las figuras más reconocidas por su capacidad de análisis y exposición. Pese a ello, se resiste a aparecer en medios de comunicación. Solo mantiene una colaboración mensual con el diario La Vanguardia, lo cual confiesa que ya le estresa demasiado. Suele comparecer muy poco en medios audiovisuales porque reconoce que le genera mucha tensión. Simplemente acepta ir, muy de vez en cuando, a El Intermedio. En infoLibre, donde Sánchez-Cuenca ha colaborado desde su fundación, hemos mantenido un interesante encuentro en el que aborda los principales asuntos de actualidad.

Crisis del coronavirus

"La crisis económica de 2008 desmontó uno de los mitos más asentados en España, que era que teníamos uno de los mejores sistemas financieros del mundo. La crisis del coronavirus ha mostrado también que nuestro sistema sanitario no era uno de los más potentes de Europa y del mundo. Tenemos un sistema sanitario mucho más frágil de lo que pensábamos, como consecuencia de unas políticas de recortes que vienen de la poscrisis. Eso ha hecho que este sistema no fuera capaz de reaccionar adecuadamente ante un shock como es el coronavirus. No teníamos el mejor sistema financiero del mundo, ni teníamos la mejor sanidad del mundo. Lo que ha surgido es una imagen del Estado español como un Estado frágil y poco preparado para hacer frente a ese tipo de crisis".

De la crispación a la polarización

"La crispación es un término que se acuña durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, y hace referencia a un estilo muy bronco de hacer oposición, en el que en lugar de examinar críticamente las políticas que realiza el Gobierno, lo que se hace más bien es desplazar el debate político hacia cuestiones que no son de izquierda o derecha, sino que tienen que ver con asuntos morales, con el terrorismo, la seguridad, la memoria histórica, etc. Pero no son cuestiones económicas ni distributivas. ¿Por qué polarización ahora y no entonces? Porque ahora hay más partidos que se sitúan en posiciones más radicales o más extremas. Esa combinación de gran ruido político y visiones del mundo totalmente contrapuestas genera esa sensación de asfixia que tienen muchos ciudadanos durante la actual legislatura, que hace que la política no pueda desenvolverse según los patrones normales".

La mediación en política

"La democracia representativa se basa en el trabajo que hacen los partidos políticos, organizando y estructurando el debate político. Por eso siempre se ha dicho que los partidos son los mediadores entre el Estado y la ciudadanía y la sociedad civil. Lo que está sucediendo en nuestra época, a mi juicio, es que está fallando ese mecanismo de mediación entre el Estado y los ciudadanos. Y eso es lo que explica el auge de partidos que impugnan o rechazan las mediaciones. La fuerza con la que han surgido los partidos populistas, según lo entiendo, es una consecuencia directa del hecho de que se están erosionando los mecanismos de intermediación clásicos. Eso pasa en la política pero no solo en la política. Pasa también, por ejemplo, en el mundo de la comunicación y del debate. En general, me da la impresión de que estamos viviendo un momento histórico en el que los mecanismos de mediación que articulan la sociedad están en crisis".

Tras los Presupuestos

"Por supuesto, la aprobación de los Presupuestos consolida al Gobierno y le da una perspectiva de estabilidad. No se ve en el horizonte ningún tipo de coalición de interés alternativo. Sabemos que las derechas por sí mismas no suman para hacer una moción de censura con éxito. Tampoco sumarían en unas elecciones para ganar el gobierno. La ausencia de una alternativa a la gran coalición que se ha establecido ahora entre los partidos de izquierdas y los partidos nacionalistas regionales, augura, según lo veo, una legislatura más o menos estable. De que va a ser una legislatura muy ruidosa, y la derecha va a continuar intentando socavar la legitimidad de este gobierno, no me cabe duda porque está en su ADN. No sabe hacer otra cosa cuando está en la oposición. Creo que no va a tener éxito. Lo que sucedió cuando llegó Zapatero, que la crispación incluso le ayudó para mejorar los resultados, no me extrañaría que algo así volviera a suceder cuando se celebren las próximas elecciones".

Discrepancias en el Gobierno

"Era inevitable que en un Gobierno de coalición de izquierdas fueran a surgir tensiones. Quien pensara lo contrario era un ingenuo. Yo creo incluso que el hecho de que haya tensiones no es malo. Mi impresión desde fuera y como un simple observador, es que se ha conseguido un cierto equilibrio en la coalición. ¿Qué quiero decir con esto? Que claramente, quienes controlan más el asunto de formular políticas públicas, de llevar la maquinaria del Estado son los socialistas, es el PSOE, para eso tiene una larga experiencia de poder. Podemos es un poco el Pepito Grillo del Gobierno. Podemos lo que hace es dar toques de atención y tratar de evitar lo posible que el PSOE tenga tics liberales y se mueva demasiado hacia el centro. Creo que es sano, que es saludable que de vez en cuando se aireen las diferencias, aunque por supuesto que eso supone dar mucha carnaza a la oposición".

Vox vs PP

"Creo que Vox no llegará a adelantar al PP, por una razón interesante. En la anterior crisis económica, la UE dejó a los países del sur colgados, y eso hizo quebrar el sistema de partidos tradicional. Si ahora la UE dejara a España con una contracción fortísima del PIB a su suerte, es muy probable que Vox acabara adelantando al PP y que la gente considerara el apoyo a un partido extremista como es el partido de Abascal. Sin embargo, ahora la UE está teniendo una reacción muy distinta. Eso significa que a lo largo del próximo año, y sobre todo en 2022, va a haber unos fondos de recuperación que van a permitir estabilizar el país sin necesidad de tener que tomar las decisiones tan traumáticas y dolorosas que se impusieron tras la crisis económica de 2008. Lo más seguro es que me equivoque, pero lo más probable es que Vox no llegará a adelantar al PP".

Gobernar con el apoyo de los nacionalistas

"Se puede gobernar de muchas maneras. Ahora, yo creo que tratar de gobernar en contra de lo que es buena parte de la costa española, todo lo que es País Vasco, Cataluña, Valencia, etcétera, es muy difícil. Eso lleva al bloqueo y a una tensión permanente entre territorios que no es buena para el país ni para nuestro sistema político. Dentro del PSOE existen muchas visiones no siempre armónicas, hay un sector importante que ha estado muy en contra de gobernar con los nacionalistas. Ese tabú se ha roto con el PSOE de Pedro Sánchez, de lo cual yo me alegro muchísimo. Y se ha establecido un entendimiento, que yo espero que sea duradero, entre las fuerzas de izquierdas y las fuerzas nacionalistas, algunas de ellas de izquierdas, otras más conservadoras o más liberales y eso, en mi opinión, garantiza la gobernabilidad del país, y sobre todo, abre la esperanza de que podamos resolver las tensiones territoriales nacionales de una manera distinta a como se hizo en la legislatura de Rajoy, donde al final fue una combinación de fuerza policial y medidas judiciales".

Elecciones en Cataluña

"En Cataluña, llevan viviendo con una especie de angustia existencial cada celebración de las elecciones como si se fuera a resolver algo decisivo. Lo que hemos visto es que van sucediéndose los comicios y, sin embargo, cambia muy poco la situación. Sigue taponada o sigue bloqueada. No creo que haya tanto en juego en las elecciones de febrero, si es que se celebran en febrero en Cataluña. Hay algo importante en la competición interna dentro del bloque independentista. Para ellos, lo más excitante es saber si ERC va a adelantar a las fuerzas de la antigua Convergencia y de Puigdemont o si Esquerra va a volver a quedar en segunda posición. ¿Es eso un suceso histórico? Yo creo que no. Yo creo que eso cambia relativamente poco. Por supuesto, si ERC queda en primer lugar, eso favorecerá el diálogo y la negociación con el gobierno en Madrid".

La crisis del emérito

"En la encuesta que hizo la Plataforma de Medios Independientes sobre la monarquía, se veía que los ciudadanos tenían una opinión extremadamente crítica de la figura de Juan Carlos I, a la vez que reconocen su contribución en el periodo de la Transición. Eso no es incompatible. Ahora, yo creo que el comportamiento de los últimos años, los sucesivos escándalos y los acontecimientos últimos, muestran que Juan Carlos I ya es un personaje amortizado en la historia de España. Para él ya no va a acabar bien. Claramente, la estrategia del establishment es decir: "Contra Juan Carlos hay barra libre, pero a Felipe vamos a protegerlo. Vamos a mantenerlo al margen del ruido que hay ahora mismo sobre la monarquía y vamos a intentar congelar el debate sobre la forma de Estado, distinguiendo entre la persona y la institución". Yo creo que esto es un planteamiento falaz, que la monarquía es la única institución en la que no podemos separar a la persona de la institución. Van juntas".

Fake news y periodismo libre

"Yo tengo una visión un poco escéptica sobre lo que supone la difusión de bulos, fake news, posverdad o como lo queráis llamar. Creo que esto siempre ha existido pero no llegaba a la superficie. Estaba en corrientes subterráneas en la ciudadanía, y ahora el establishment se lleva las manos a la cabeza porque de repente descubren que los ciudadanos muchas veces nos dejamos engañar, o transmitimos información incorrecta, etc. Creo que cuanto más directa sea la relación entre los medios de comunicación y los lectores, más credibilidad y más autoridad van a tener y por lo tanto, podrán hacer una mayor tarea a la hora de frenar bulos y fake news. Lo que pasa es que ahora sale a la superficie y hace que muchas personas se escandalicen y piensen que estamos ante una situación crítica ante el futuro de la democracia, pero yo soy bastante escéptico sobre ese tipo de diagnósticos tan pesimistas o tan negativos"